Все проблемы с восприятием данной информации в обществе — от повального незнания экономики даже на базовом уровне.

Тема ключевой ставки Центрального банка является очень чувствительной для российского общества. Преимущественно потому, что некоторые громкие эксперты, коих, к слову, в общем зачёте абсолютное меньшинство, постоянно кричат о необходимости повторять опыт коллективного Запада с его процентными ставками в 1—2 % по кредитам, дабы предприятия и бизнес могли быстрее развиваться.

При этом таких экспертов совершенно не беспокоит, что у коллективного Запада есть перед Россией в этом плане колоссальное преимущество: резервные валюты, с помощью которых осуществляется экспорт, размытие инфляционного воздействия неконтролируемого печатания денег на всех пользователей данных валют, а не только на их эмитента. У России такой привилегии, по крайней мере, пока, нет, и дешёвые кредиты привели бы лишь к ещё большему взлёту спроса на дорогие покупки (автомобили, квартиры, дома и прочее), и это во время отсутствия избыточного предложения этих дорогих приобретений на рынке, дабы компенсировать огромный вызванный кредитованием спрос и, как следствие, дисбаланс в спросе—предложении, приводящий к росту инфляции.

В Центробанке России это прекрасно знают, поэтому стараются максимально «придушить» кредитование, сделав его, по сути, непозволительно (заградительно) дорогим. Для этого на прошлой неделе ключевая ставка была поднята до рекордного значения в 21 %, и при этом регулятор допускает дальнейшее её повышение. Так, по словам председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, механизм ключевой ставки остаётся действенным, но её влияние на разгон инфляции размыто «влиянием других факторов», из-за чего регулятору требуется «более сильное изменение ключевой ставки» для достижения запланированного результата по сдерживанию инфляции. До конца года ЦБ соберётся ещё на одно заседание по ключевой ставке, где и будет принято соответствующее решение.

Если бы ключевая ставка не была повышена, то, убеждена Набиуллина, мы бы наблюдали «взрывной» рост кредитования, «перегрев» спроса и огромный уровень инфляции. К слову, что бывает, если не контролировать инфляцию всеми способами, можно посмотреть на примере Турции, где инфляция под 50—100 % в год — уже привычное явление. И это страна ещё не испытывает давление незаконных рестрикций.