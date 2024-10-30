Google доверять больше нельзя, поэтому пока что вот так.

Регистрация на отечественных государственных ресурсах при помощи иностранной электронной почты — это само по себе решение максимально странное, и почему такая возможность вообще разрешалась, это повод для вопросов, но ситуация меняется, и сегодня пользователи портала «Госуслуг» стали сообщать, что сервис стал предлагать им сменить привязанный к учётной записи адрес электронной почти с Gmail на другой. В качестве рекомендованных значатся российские сервисы электронной почты.

Непосредственно портал обосновывает своё решение максимально логично: на электронную почту от «Госуслуг» приходят важные сообщения, в том числе касающиеся восстановления доступа к учётной записи портала, однако недавние ограничения, введённые Google, относительно SMS-подтверждений при создании новых почтовых ящиков Gmail на российские номера не позволяют «Госуслугам» принимать такой почтовый сервис для регистрации учётных записей.

К слову, недавно компания Yota опубликовала исследование, в котором отметила значительный рост спроса на российские почтовые сервисы. И хотя доля почты Gmail остаётся самой крупной — 19 % в общем зачёте — она неуклонно снижается, в том числе из-за политики российских ресурсов, которые готовятся к 2025 году, в котором вступит в силу запрет на использование иностранных почтовых сервисов для регистрации на отечественных сайтах.