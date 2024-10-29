Впрочем, Gmail всё равно пока остаётся самой популярной, хоть и стремительно эту популярность теряет.

Поскольку ситуация между коллективным Западом и Россией сейчас крайне напряжённая — настолько, что такого уровня оголтелой и полностью потерявшей все границы конфронтации не было даже в период первой Холодной войны — то вполне естественным выглядит стремление российских пользователей Сети переходить преимущественно на отечественные почтовые и иные «облачные» сервисы. Так, согласно информации компании Yota, которой её пресс-служба любезно поделилась с нашей редакцией, переход россиян на отечественные сервисы электронной почты очень стремителен.

Как уточняет Yota со ссылкой на своё исследование, число пользователей российских почтовых сервисов за полные девять месяцев текущего года увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а трафик при этом повысился в полтора раза.

Несмотря на такую статистику, сервис Gmail в России пока ещё остаётся самым популярным среди пользователей Сети, хоть и его доля стремительно снижается. На втором месте расположилась «Яндекс. Почта» с ростом аудитории на 35 %, а на третьем месте, как ни странно, «Почта. Mail.ru», аудитория которой взлетела в 4 (четыре) раза, попутно увеличив объём трафика в 2,5 раза.

Данные изменения Yota связывает не только с геополитической ситуацией, но и с вводом с 2025 года в силу запрета на использование иностранных почтовых сервисов для регистрации на российских сайтах. Также на отток российской аудитории от Gmail влияет как поведение самой Google, так и реакция на него со стороны российских властей.