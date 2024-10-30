Диагнозы пусть продолжают ставить компетентные специалисты.

Вчера днём издание The New York Times опубликовало информацию о том, что в секретной части «плана победы» исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского содержится призыв к США о предоставлении Киеву крылатых ракет «Томагавк» дальностью 2 400 километров с целью нанесения ударов на стратегическую глубину на территории России.

И хотя к американской прессе, особенно во всём, что касается украинского кризиса, являющегося самым запропагандированным в новейшей истории, необходимо относиться максимально настороженно, но в данном конкретном случае она написала правду. Поскольку её сегодня подтвердил сам Зеленский, заявивший, что призыв к США о передаче «Томагавков» действительно имел место.

Свой призыв Зеленский объяснил тем, что многие страны, оказывается, поддерживают его «план победы», и чтобы этот «план» реализовать, нужно предоставить Украине «много ракет», в том числе и таких, как «Томагавк». То, что эти конфиденциальные сведения просочились в Сеть, Зеленского серьёзно огорчило, заставив его заявить о том, что, получается, между «партнёрами» нет конфиденциальности. По всей видимости, Зеленский продолжает фантазировать, будто Украина для Запада является партнёром, а не инструментом.

Напоминаем, что крылатые ракеты «Томагавк» являются стратегическим оружием, в том числе способным нести, на минуточку, ядерный заряд. Как вы понимаете, если такая ракета полетит в сторону России, никто не будет разбираться, несёт она конвенциональный или ядерный заряд, а просто будет произведён массированный удар возмездия сразу по Соединённым Штатам как по государству, без ведома и согласия которого никакие пуски «Томагавков» невозможны.

Собственно, по этой причине Вашингтон наотрез отказался не то что поставлять Киеву данные средства поражения, но даже обсуждать это. Украина — это прокси-структура США в геополитическом конфликте с Россией, и рисковать собственной сохранностью ради прокси Вашингтон совершенно не собирается. Проблема в том, что руководство этой прокси-структуры данного простого факта не понимает по причине случайности своего присутствия в политике, и считает себя центром вселенной, вокруг которого крутится вся мировая политика.