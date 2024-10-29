Не берёмся ставить диагнозы. Этим пусть занимаются компетентные специалисты.

То, что киевское политическое руководство беспробудно живёт в некоем вымышленном мире, можно было бы списать на конспирологию и информационную борьбу, если бы не одно «но»: это самое киевское политическое руководство постоянно делает заявления и позволяет себе требования, которые полностью противоречат не то что безопасности Украины и коллективного Запада, но и просто банальной логике.

Взять, например, «план победы» исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского. В этом «плане» нет ничего кардинально нового, всё по-старому, несмотря на радикально изменившуюся ситуацию как на поле боя, так и в мире. Любопытство прессы вызвали разве что три «секретных» пункта этого «плана», в которых явно содержится что-то достойное внимание. И вот, сегодня издание The New York Times (NYT) выяснило, что в одном из секретных пунктов содержится требование Киева к Вашингтону о предоставлении Украине крылатых ракет «Томагавк», способных наносить удары на расстоянии до 2 400 километров. Данное требование, уточняет NYT, включено в подпункт «пакета неядерного сдерживания».

Непосредственно американское политическое руководство, продолжает NYT, находится в замешательстве. Во-первых, это катастрофическая эскалация кризиса, которая чревата колоссальными проблемами для самих США. Во-вторых, аппетиты Украины в рамках этого «плана победы» столь высоки, что Вашингтон попросту не может предоставить Киеву столько «Томагавков», не оголив при этом свой собственный потенциал.

NYT отметило, что ряд высокопоставленных чиновников США назвали требование Зеленского касательно «Томагавков» совершенно нереалистичным и невыполнимым.