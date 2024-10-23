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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Перспективный российский авиадвигатель ПД-8 будет в ближайшее время установлен на «летающую лабораторию»
Пора — это мягко сказано.

Как мы уже отмечали, производство авиационных двигателей это столь сложный, высокотехнологичный, дорогой, наукоёмкий процесс, требующий идеальной гармонии в действиях всех связанных с их производством отраслей промышленности, что от начала и до конца собственные двигатели для самолётов могут выпускать, по сути, только 3—4 государства в мире. Включая, понятное дело, Россию. Теперь РФ метит в полное импортозамещение в гражданском авиастроении, а добиться этого без собственных авиадвигателей соответствующего времени класса, тяги и экономичности невозможно.

Процесс, пусть и не так быстро, как хотелось бы, но всё же идёт, и вот, уже в ближайшие дни на «летающую лабораторию» будет установлен суперсовременный российский авиадвигатель ПД-8, предназначенный для установки на полностью импортозамещённые версии «Суперджетов» (SJ-100). Об этом приятном известии сообщил сегодня глава «Ростеха» Сергей Чемезов в рамках выступления в Совете Федерации.

Как добавил Чемезов, поставки первых полностью импортозамещённых (читать — с двигателями ПД-8) лайнеров SJ-100 запланированы на 2026 год, и за время с конца текущего года по 2026 год все испытания ПД-8 должен пройти.

ПД-8 является младшим двигателем в семействе перспективных российских двигателей для гражданской авиации. Цифровой индекс в его наименовании означает тягу в тоннах. Главная надежда отечественной гражданской авиации — самолёт МС-21 — будет оснащаться двигателями ПД-14, ну а широкофюзеляжные Ил-96-400, производство которых когда-нибудь будет возобновлено, будут экипироваться четырьмя ПД-35.

#россия #экономика #промышленность #импортозамещение #авиастроение #двигатели #sj-100 #двигателестроение #пд-8 #авиационные двигатели #авиадвигатели
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