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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ОДК представила лопатки турбины авиадвигателя ПД-35, изготовленные с применением аддитивных технологий
3D-печать уже позволяет создавать детали не только из пластиков, но и вполне себе из металлов.

Авиационные двигатели — это сверхвысокотехнологичная продукция, доступная единицам государств во всём мире. Ничего удивительного в этом нет: при создании авиадвигателя используется колоссальное количество технологий, смежных отраслей промышленности, создаются новые материалы и постоянно совершенствуются системы, дабы выиграть пусть и жалкие, но всё же проценты в эффективности, которые в конечном счёте преобразуются в колоссальные сэкономленные на топливе суммы денег.

Можно даже позволить себе небольшую тавтологию и заявить, что авиадвигатели — это двигатели прогресса. В частности, сегодня Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в состав госкорпорации «Ростех», на Международном форуме двигателестроения представила не только двигатель ПД-14, который будет устанавливаться на главную надежду отечественной гражданской авиации в лице лайнера МС-21, но и крайне важную часть технологий, применённых при создании двигателя ПД-35, который, по замыслу, заменит давно морально устаревший двигатель ПС-90А.

Речь идёт о рабочих и сопловых лопатках турбины низкого давления двигателя ПД-35. Как уточняет ОДК, лопатки изготовлены с помощью аддитивных технологий, в простонародье известных, как 3D-печать. Только в данном случае речь идёт не о домашних 3D-принтерах, годных разве что для создания пластиковых деталей, а о полноценных станках, которые слой за слоем «наплавляют» деталь, тем самым позволяя создавать детали сложных форм при максимальном соответствии технологическим допускам.

Вместе с тем ОДК на выставке продемонстрировала изготовленную из полимерных композиционных материалов лопатку вентилятора (та передняя часть двигателя, которую все видят). Применение композитов позволяет снизить массу вентилятора на 30 %, что, опять же, позитивно влияет на экономичность и, как следствие, на конкурентоспособность двигателя. Необходимо понимать, что с нынешними ценами на авиационный керосин (как и на любое другое топливо) авиакомпании, выбирающие самолёты с максимально эффективными и экономичными двигателями, в итоге экономят баснословные деньги за период службы самолёта. Не говоря уже о том, что данная практика удешевляет билеты для конечного пассажира, а это немаловажно, учитывая современные цены на авиабилеты.

#россия #экономика #авиация #промышленность #импортозамещение #двигатели #высокие технологии #авиационная промышленность #двигателестроение #пд-14 #пд-35 #авиационные двигатели
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