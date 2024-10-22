Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ООН объяснили, почему генсек организации примет участие в саммите БРИКС
Это надо расценивать как ответ истерикам Киева.

Быть может, политическим функционерам в Киеве это и неведомо, но реальность такова, что мир сильно больше, чем Украина и финансирующий её коллективный Запад. Прекрасно это понимают даже в такой нескрываемо прозападной организации, как ООН, генеральный секретарь которой примет участие в саммите БРИКС в Казани, проходящем с сегодняшнего дня вплоть до четверга 24 октября.

И вот, чтобы не оставлять метущихся от одной истерики к другой киевских функционеров без ответа, секретариат ООН объяснил, по какой причине глава организации Антониу Гуттериш посещает саммит БРИКС. Удивительно, но такие базовые и очевидные вещи нуждаются в комментариях на высшем уровне, что недвусмысленно характеризует уровень политического класса как на Украине, так и, собственно, на Западе.

Согласно комментарию офиса генсека ООН, Гуттериш отправился в Казань, поскольку БРИКС набирает влияние, а также представляет примерно половину населения Земли. В офисе генсека ООН также добавили, что глава организации регулярно участвует в саммитах G7 и G20, и ни у кого это не вызывает недопонимания.

Напомним, что БРИКС представляет не только половину населения, но и больше трети мирового ВВП по паритету покупательной способности. Игнорировать такие мероприятия было бы проявлением опасной политической недальновидности и безответственности. А протест в Киеве вызван исключительно тем фактом, что саммит БРИКС в этом году проходит в России, тем самым уничтожая миф и фантазию о международной «изоляции» РФ. Как мы уже много раз говорили, для Украины и Запада «нарративы» гораздо важнее объективной действительности, и это крайне опасно: в отличие от «нарративов», объективная действительность существует на самом деле, и она неизбежно прорвётся через заслон обмана, вызвав труднопредсказуемую цепную реакцию в том же коллективном Западе, который должен смириться с тем, что его единоличная гегемония в мире, являющаяся исторической ошибкой, вызванной совокупностью случайностей, завершилась.

#политика #оон #брикс
+
Написать комментарий (0)
На статус государств-партнёров БРИКС претендуют 13 стран
Страны БРИКС согласовали формулировку декларации по украинскому кризису — помощник президента РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Самые ожидаемые игры 2025 года
11
Пять ошибок советского автопрома - самые неудачные грузовики СССР
12
На российском рынке представлен Chery Arrizo 8, призванный заменить Toyota Camry
5
Итоги гоночного уик-энда 19-20 октября
1
Как запускать старые игры на современных ПК с Windows 10 или Windows 11
14
Почему розетки по всему миру такие разные - история и причины разнообразия стандартов
1
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
175
Тотальное доминирование PlayStation 5 над Xbox series X в 2020-2024 годах — рассказываю на примерах
7
Высокогорные ветры и магнитные аномалии - почему самолёты не летают над Тибетом и Антарктидой
15
Тестирование восстановленной и восставшей из мертвых Geforce 8600 GT
50

Сейчас обсуждают

Фаниль Сырлыбаев
21:49
Нужны патченные драйвера, бенчмарки, и игры работали
Играем на карте для майнинга Nvidia в 2022 году
Homeworld1
21:47
Да, 19 запусков союзов к 2033 вполне реальные цифры, а вот на счёт 15 ангары очень сомнительно как по мне.
Для создания новой орбитальной станции Россия осуществит 34 запуска ракет до 2033 года
LazyCamel
21:47
Надо было еще облизнуться, после того как назвала их собаками. 😂
Сестра лидера КНДР назвала Украину и Южную Корею «невоспитанными собаками» на службе у США
REY_B_
21:39
Ну... Пришли к нам недавно движки "российской" Практик. Эти горели прямо на стенде. Чистая китайщина, но с гордостью "Сделано в России".
Пять ошибок советского автопрома - самые неудачные грузовики СССР
Алексей Полянский
21:38
Пруфы покинули чат. Ок
Первый официальный тест Intel Core Ultra 9 285 Non-K показал неожиданно высокую производительность
Kalman Bronstein
21:37
Как только этот жыд стал президентом, экономическая ситуация в стране начала улучшатся стремительным домкратом. На данный момент + несколько десятков миллионов бедных и падение уровня жизни в 2 раза. ...
В Аргентине ликвидировали налоговую службу, заменив ее другим агентством
Максим Лысенко
21:35
У тебя получилось играть на p102-100, или только драйвера накатить чтобы карта определялась? Я много драйвер перепробовал, но в Geforce Expirence не было графы 3d ускорителя, но карты 2 определялись
Играем на карте для майнинга Nvidia в 2022 году
REY_B_
21:32
Ну вот и порешали... ФРС запретит биткоин, и сдохнет сама. Впрочем, где в этом новость?
Федеральная резервная система США назвала биткоин бесполезными кусочками бумаги
REY_B_
21:28
OLED это круто. Но к сожалению данных об их долговечности весьма мало. Хотя судя по отзывам купившие их люди крайне довольны.
Поставки мониторов OLED в этом году показали рост на 181%
Захар Селютин
21:28
Оптимизация данных димистини очень плоха поэтому всегда делал выборов в сторону снапов это тоже решает очень много
iQOO Neo 10 получит Dimensity 9400, а Neo 10 Pro Snapdragon 8 Gen 3, аккумуляторы ёмкостью 6500 мАч
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем