Это надо расценивать как ответ истерикам Киева.

Быть может, политическим функционерам в Киеве это и неведомо, но реальность такова, что мир сильно больше, чем Украина и финансирующий её коллективный Запад. Прекрасно это понимают даже в такой нескрываемо прозападной организации, как ООН, генеральный секретарь которой примет участие в саммите БРИКС в Казани, проходящем с сегодняшнего дня вплоть до четверга 24 октября.

И вот, чтобы не оставлять метущихся от одной истерики к другой киевских функционеров без ответа, секретариат ООН объяснил, по какой причине глава организации Антониу Гуттериш посещает саммит БРИКС. Удивительно, но такие базовые и очевидные вещи нуждаются в комментариях на высшем уровне, что недвусмысленно характеризует уровень политического класса как на Украине, так и, собственно, на Западе.

Согласно комментарию офиса генсека ООН, Гуттериш отправился в Казань, поскольку БРИКС набирает влияние, а также представляет примерно половину населения Земли. В офисе генсека ООН также добавили, что глава организации регулярно участвует в саммитах G7 и G20, и ни у кого это не вызывает недопонимания.

Напомним, что БРИКС представляет не только половину населения, но и больше трети мирового ВВП по паритету покупательной способности. Игнорировать такие мероприятия было бы проявлением опасной политической недальновидности и безответственности. А протест в Киеве вызван исключительно тем фактом, что саммит БРИКС в этом году проходит в России, тем самым уничтожая миф и фантазию о международной «изоляции» РФ. Как мы уже много раз говорили, для Украины и Запада «нарративы» гораздо важнее объективной действительности, и это крайне опасно: в отличие от «нарративов», объективная действительность существует на самом деле, и она неизбежно прорвётся через заслон обмана, вызвав труднопредсказуемую цепную реакцию в том же коллективном Западе, который должен смириться с тем, что его единоличная гегемония в мире, являющаяся исторической ошибкой, вызванной совокупностью случайностей, завершилась.