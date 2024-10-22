МИД Украины лучше молчать. Потому что дипломатия — это не его.

Внешняя политика Украины, если это, конечно, можно назвать политикой, сегодня полностью сведена до двух постоянных действий: требовать от западных спонсоров больше поддержки и обвинять всех остальных в том, что они сотрудничают с Россией. Чуть что-то идёт не так, как себе фантазируют киевские функционеры, как там начинается форменная истерика. Не стала исключением и свежая публикация МИД Украины относительно визита генерального секретаря ООН в Казань на саммит БРИКС.

Итак, генсек ООН Антониу Гуттериш приедет в Казань и примет участие в саммите БРИКС — бурно растущей организации, получающей всё больше экономического и политического влияния в мире. В этой связи присутствие Гуттериша на соответствующем саммите абсолютно оправдано и справедливо: ООН должна держать руку на пульсе и следить за всем, что происходит в мире и какие изменения его ожидают.

Но поскольку официальный Киев живёт в своём выдуманном мире, ограниченном Украиной и её западными спонсорами, то таких элементарных и логичных вещей там просто не могут понять по причине колоссальной зашоренности политического зрения. Так, МИД Украины позволил себе закатить истерику, заявив, что генсек ООН, видите ли, не присутствовал на «саммите мира» по Украине в Швейцарии, зато «принял от военного преступника Путина приглашение в Казань на саммит БРИКС».

Как видите, МИД Украины полностью забыл, что такое дипломатия, политика и нормы этикета, позволяет себе называть всех подряд военными преступниками, а чуть что идёт не по программе Киева — обвинять их чуть ли не в предательстве. Как вы понимаете, уверенные в себе политические деятели так себя не ведут. Это очередное свидетельство того, что проект Украины сворачивается, а исход текущего кризиса всем давно очевиден, в том числе и киевским функционерам.

Что же до саммита БРИКС, то он стартует сегодня и пройдёт до 24 октября. Многие политологи пророчат этому саммиту роль современного аналога Ялтинской конференции, когда исход кризиса всем уже был очевиден, и стороны-победители собрались обсудить дальнейшее мироустройство. А так это или нет, и правы ли были политологи, узнаем уже совсем скоро.