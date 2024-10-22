Воры — они и в Европе воры. Называй их европарламентариями или нет, суть не меняется.

Воровство, эксплуатация порабощённых народов, вывоз ресурсов в «метрополии» — это всё отличительные особенности западноевропейских государств и США как современного продолжателя их политики. Собственно, именно на этом и основано благополучие такой крайне бедной и обделённой полезными ископаемыми части света, как Европа: жизнь за чужой счёт и распоряжение чужой собственностью, как своей.

То же самое сейчас происходит в отношении замороженных российских активов в европейских странах, которые российский ЦБ недальновидно не вывел из западных стран перед началом специальной военной операции на Украине. Хоть эксперты, советники, экономисты, финансисты, политологи и промышленники предупреждали европейских политических функционеров о последствиях такого необдуманного действия, как заморозка российских активов, но они несмотря ни на что на данный шаг пошли, а теперь пошли ещё дальше: проголосовали за использование этих денег для выдачи кредитов Украине.

Так, сегодня Европарламент абсолютным большинством голосов одобрил выделение Украине 35 миллиардов евро кредитных денег, погашаться которые будут посредством присвоения Европой себе доходов от российских замороженных активов. Проще говоря, Европа даёт Украине 35 миллиардов евро, формализует их как «кредит», а по факту занимается кражей российских денег и перенаправляет их Киеву. Эти махинации и политическое жонглирование видят все, поэтому мы удивляемся такой политической и экономической близорукости европейских функционеров. Перед тем, как занять должности, надо было, выражаясь метафорами, сделать себе коррекцию зрения.

Печально во всей этой истории то, что в Европарламенте почти все такие близорукие: голосование прошло с 518 голосами «за», всего 56 «против» и 61 «воздержавшихся». Это значит, что России нет смысла даже смотреть в сторону Европы до тех пор, пока там полностью не сменятся политические элиты или же пока Евросоюз как наднациональный шатающийся колосс не рухнет под собственным весом. Нужно только ему помочь. На что совершенно справедливо и, главное, очень правильно намекнул недавно зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.