Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев намекнул, что РФ необходимо работать над разделением коллективного Запада
В значительной степени работа приносит плоды. Запад уже разделён. Причём, конкретно.

История гласит, что угроза России всегда исходила преимущественно с Запада, вынашивавшего планы покорения, разделения России, как бы она ни называлась в своих разных исторических ипостасях. При этом всякий раз эти с математической и статистической точки зрения разумные планы Запада проваливались вопреки всему и благодаря колоссальному перенапряжению ресурсов России/СССР.

То же самое происходит и сейчас, разве что уровень напряжения не колоссален, а едва заметен для среднестатистического гражданина России, но факт остаётся фактом: коллективный Запад хотел обрушить российскую экономику, нанести РФ «стратегическое поражение», а также создать условия для народных волнений. Всё это не выдумки, а прямые комментарии западных функционеров. И вот, возможно, пора перенимать на вооружение принципы, которыми руководствуются западные державы, и использовать их против них же. По крайней мере, именно это недвусмысленно предлагает делать зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев вспомнил комментарий поэта Фёдора Тютчева, который также работал дипломатом в западных странах, касательно возможных отношений между Россией и Западом. По мнению Тютчева, озвученному более 160 лет назад (не меняется вообще ничего), и данное мнение разделяет Медведев, эти отношения не могут носить союзнический и даже дружеский характер. Вместо этого России необходимо работать над разъединением, разделением западных стран, и только в этом случае они перестают проявлять враждебность по отношению к России.

Нетрудно понять, что Медведев через комментарий Тютчева намекает на то, что России необходимо делать всё возможное, чтобы подорвать фундамент Европейского союза, отнявшего у европейских стран львиную долю суверенитета и позволяющего себе вещать от их лиц. Ведь не секрет, что конкретно европейские страны никаких рестрикций против России не вводили: это делал наднациональный европейский орган, известный, как Еврокомиссия.

Собственно, рациональное зерно в этом есть. По отдельности ни Германии, ни Франции, ни Италии как ключевым государствам Евросоюза (остальные можно смело игнорировать по причине их абсолютной незначительности) конфронтация с Россией была не нужна. Страны потеряли российские деньги и ресурсы от разорванных в одностороннем порядке контактов с РФ, Россия, в свою очередь, потеряла партнёра, в объятия которого стремилась на протяжении десятилетий, теперь вынужденно сотрудничая с Китаем при резком снижении качества продукции. Ничего хорошего во всём этом нет. Так что «деколонизацию» проводить нужно, но только в обратном от фантазируемого Европой направлении.

Конечной целью Медведев видит распад Соединённых Штатов или, «как минимум», создание противовеса Америке и её вассалам. В противном случае, считает политик, мир ждёт опустошительный тотальный конфликт, в котором не будет победителей.

#россия #сша #политика #нато #евросоюз
3
Показать комментарии (3)
ВС РФ решили «затроллить» западную прессу и установили флаг КНДР у населённого пункта на Донбассе
ВС РФ получат боевые электромотоциклы производства концерна «Калашников»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 19-20 октября
1
Самые ожидаемые игры 2025 года
5
На российском рынке представлен Chery Arrizo 8, призванный заменить Toyota Camry
3
О полезных и необычных сервисах для геймеров, которые были закрыты
2
Т-14 "Армата" и Т-90 "Прорыв" вошли в топ-5 танков 2024 года по версии журнала The National Interest
27
Личный опыт лечебного голодания — 72 часа только на воде
34
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Октябрь)
38
Почему розетки по всему миру такие разные - история и причины разнообразия стандартов
+
Тестирование восстановленной и восставшей из мертвых Geforce 8600 GT
15
Британские военные самолеты будут оснащены новейшей лазерной системой защиты
6

Сейчас обсуждают

Вадим Данилов
17:00
Не поленился, поискал... Где вас таких делают...
Сборка ПК за 14 000 рублей смогла запустить практически все современные игры
ebatorуа
17:00
больше полвека,скрывал запад,истинное своё лицо.Фарш невозможно прокрутить назад.
Медведев намекнул, что РФ необходимо работать над разделением коллективного Запада
AleksK
16:54
Ты что ли? Монитор опять забрызгал своими пьяными фантазиями?
Медведев намекнул, что РФ необходимо работать над разделением коллективного Запада
_ErOp_
16:52
себе то не бреши. Поставлено ритейлерам и продано - две большие разницы. + ажиотаж первого года тоже не берём, там скупили все заготовленные консоли, и ещё и в очередь встали. Все ждали "некстген" как...
Тотальное доминирование PlayStation 5 над Xbox series X в 2020-2024 годах — рассказываю на примерах
Yilec
16:50
О! Со вкусом медвежьей лапы!
Lay's заплатит $1 000 000 человеку, который придумает новый вкус чипсов
Bryant333
16:49
В очередной раз выплеснул свои пьяные фантазии.
Медведев намекнул, что РФ необходимо работать над разделением коллективного Запада
kilobait3
16:47
бомбу даже в замбези могут создать, а вот мк ракету даже сша не смогли без рд родом из СССР.
Почему Украина не сможет создать ядерную бомбу ни сейчас, ни через десять лет
ebatorуа
16:47
там закулисная война идёт сейчас,власть разные кланы делят.С этими матрёшками на руках,кого не выбери,всё приводит к гражданской войне.Там переборщили,таких нельзя,марионетками использовать просто.
Politico рассказали, как Дональд Трамп может стать президентом даже в случае поражения на выборах
Yilec
16:46
Ахахаххааааааха, отстают! Бугага, отстают потому что вагон денег за спиной мешает быстро бегать. 🤡😂😂
Apple: Мы отстаем от конкурентов на 2 года
kilobait3
16:45
что тогда что сейчас это мусор.
Тестирование восстановленной и восставшей из мертвых Geforce 8600 GT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем