В значительной степени работа приносит плоды. Запад уже разделён. Причём, конкретно.

История гласит, что угроза России всегда исходила преимущественно с Запада, вынашивавшего планы покорения, разделения России, как бы она ни называлась в своих разных исторических ипостасях. При этом всякий раз эти с математической и статистической точки зрения разумные планы Запада проваливались вопреки всему и благодаря колоссальному перенапряжению ресурсов России/СССР.

То же самое происходит и сейчас, разве что уровень напряжения не колоссален, а едва заметен для среднестатистического гражданина России, но факт остаётся фактом: коллективный Запад хотел обрушить российскую экономику, нанести РФ «стратегическое поражение», а также создать условия для народных волнений. Всё это не выдумки, а прямые комментарии западных функционеров. И вот, возможно, пора перенимать на вооружение принципы, которыми руководствуются западные державы, и использовать их против них же. По крайней мере, именно это недвусмысленно предлагает делать зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев вспомнил комментарий поэта Фёдора Тютчева, который также работал дипломатом в западных странах, касательно возможных отношений между Россией и Западом. По мнению Тютчева, озвученному более 160 лет назад (не меняется вообще ничего), и данное мнение разделяет Медведев, эти отношения не могут носить союзнический и даже дружеский характер. Вместо этого России необходимо работать над разъединением, разделением западных стран, и только в этом случае они перестают проявлять враждебность по отношению к России.

Нетрудно понять, что Медведев через комментарий Тютчева намекает на то, что России необходимо делать всё возможное, чтобы подорвать фундамент Европейского союза, отнявшего у европейских стран львиную долю суверенитета и позволяющего себе вещать от их лиц. Ведь не секрет, что конкретно европейские страны никаких рестрикций против России не вводили: это делал наднациональный европейский орган, известный, как Еврокомиссия.

Собственно, рациональное зерно в этом есть. По отдельности ни Германии, ни Франции, ни Италии как ключевым государствам Евросоюза (остальные можно смело игнорировать по причине их абсолютной незначительности) конфронтация с Россией была не нужна. Страны потеряли российские деньги и ресурсы от разорванных в одностороннем порядке контактов с РФ, Россия, в свою очередь, потеряла партнёра, в объятия которого стремилась на протяжении десятилетий, теперь вынужденно сотрудничая с Китаем при резком снижении качества продукции. Ничего хорошего во всём этом нет. Так что «деколонизацию» проводить нужно, но только в обратном от фантазируемого Европой направлении.

Конечной целью Медведев видит распад Соединённых Штатов или, «как минимум», создание противовеса Америке и её вассалам. В противном случае, считает политик, мир ждёт опустошительный тотальный конфликт, в котором не будет победителей.