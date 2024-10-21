Потому что дело критически важное.

Поскольку в связи с незаконными антироссийскими рестрикциями («санкциями») на российский рынок перестали поступать запчасти для гражданской авиации (здесь главное всегда помнить и никогда не забывать лицемерие Запада с его «санкции не против простых людей»), то место официальных поставщиков запчастей заняли как отечественные PMA-производители, так и их коллеги из Ирана и Китая.

Как отметил председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, сейчас иностранные поставщики авиационных запчастей имеют «привилегии» относительно поставщиков отечественных. В связи с этим группа сенаторов во главе с Кутеповым внесла законопроект, подразумевающий развитие отечественных производителей авиационных запчастей и их защиту от недобросовестной конкуренции со стороны поставщиков из других стран.

Как справедливо отметил Кутепов, в обозримой перспективе проблема с поставками авиазапчастей устранена не будет, поэтому соответствующее производство необходимо расширять и развивать внутри России.

Напомним, что сейчас российские производители по возможности выпускают запчасти для самолётов Boeing и Airbus, в значительной степени нивелируя действие незаконных западных рестрикций. Собственно, такое производство и именуется аббревиатурой PMA (Part Manufacture Approval), разве что разрешения у западных стран на это РФ не спрашивала, что совершенно правильно и логично в текущих условиях.

Следует отметить, что сейчас перед российской гражданской авиацией стоит задача исторической важности: заместить гражданский воздушный флот полностью отечественными самолётами. Процесс, и тут не нужно никаких иллюзий, крайне небыстрый: на его реализацию потребуется не меньше десяти лет, и это при условии, что производители выйдут на адекватный задаче темп производства гражданских лайнеров. Основная надежда сейчас возлагается на самолёты МС-21, импортозамещённую версию SJ-100, а также на Ту-214, Ил-114-300 и Ил-96-400.