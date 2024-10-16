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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что Украина воюет с Россией, Ираном и КНДР
Иран и КНДР звонили, просили передать, что они не в курсе, что воюют с Украиной.

Поскольку, несмотря на всю нелогичную и даже антинаучную риторику киевское политическое руководство всё же осознаёт тщетность продолжающегося сопротивления российской специальной военной операции, понимая и то, чем она закончится, то пытается изо всех сил преуменьшить единоличные заслуги России. В частности, сегодня, озвучивая свой пресловутый фантастический «план победы» в Верховной Раде, исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский заявил, что помимо России Украина также ведёт войну с Ираном и КНДР.

Никаких доказательств данного заявления Зеленский, по своему обыкновению, озвучивать не стал, но и без этого понятно, что он намекает на якобы поставки Ираном в Россию беспилотников и баллистических ракет, а также на якобы поставки КНДР в Россию артиллерийских снарядов и РСЗО.

В этой связи следует отметить, что логику Зеленского можно очень легко вырулить в другое, более интересное русло. По логике и. о. президента Украины, получается, что раз Киев сражается не только с РФ, но и с Ираном и КНДР, тогда Россия, в свою очередь, ведёт конфликт не только с Украиной, но и с объединённым коллективным Западом в составе 50 государств планеты.

Также из этой логики следует, что альянс РФ+Иран+КНДР оказался на порядок сильнее, чем западный альянс 50 «могущественных» государств планеты. В общем, несмотря на все годы имитации деятельности президента, Зеленский так и не научился говорить правильно, а его «спичрайтеры» не научились писать правильные тексты, которые нельзя трактовать «не в ту» сторону. Что до «плана победы» Зеленского, то в Кремле сегодня сделали по этому поводу единственно верный комментарий: посоветовав Киеву «протрезветь» и смотреть правде в глаза.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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Киев должен «протрезветь»: в Кремле отреагировали на озвученный Зеленским «план победы»
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