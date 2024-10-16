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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Киев должен «протрезветь»: в Кремле отреагировали на озвученный Зеленским «план победы»
Хотели бы сказать жёстче и правильнее, но вот протокол не позволяет.

Сегодня утративший легитимность по причине истечения срока полномочий и отмены выборов президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой так называемый план победы в текущем конфликте с Россией. Если коротко, то Зеленский не озвучил абсолютно ничего нового, а лишь требует от западных спонсоров Украины большего вовлечения в данный кризис путём принятия страны в НАТО, увеличения поставок вооружений и усиления рестрикций («санкций») против России.

Обсуждать этот «план» всерьёз попросту невозможно, потому что по сути это никакой не план, а, как совершенно верно отмечала западная пресса, «набор хотелок». Собственно, в России никто его всерьёз и не воспринимает, делая очень ёмкие и порой даже циничные комментарии. В частности, когда СМИ поинтересовались, что думают в Кремле относительно «плана победы» Зеленского, то пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал официальному Киеву «протрезветь» и осознать причины, приведшие к текущему кризису.

Проще говоря, в Кремле расценивают данный «план» как плод фантазий, возникший под действием определённых крайне не полезных для организма веществ разной степени силы. И данная характеристика, если вчитаться в этот «план», вполне справедливая.

Как уже отмечалось неоднократно, исход специальной военной операции на Украине давно предрешён: примерно с осени 2023 года, когда было разбито «контрнаступление» ВСУ. Выход у Киева только один: безоговорочно принять требования России в надежде на то, что Москва в очередной проявит запредельное милосердие. А требования эти известны: признание новых территориальных реалий, демилитаризация, денацификация и нейтрализация Украины, смена власти в Киеве. Требования также будут выдвинуты и к коллективному Западу, из-за которого этот конфликт вообще начался и до сих пор не закончился. Преимущественно речь будет идти о снятии с РФ незаконных рестрикций («санкций»), о выплате компенсаций за их введение и о выплате репараций за ущерб, нанесённый ВСУ России западным оружием.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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Ничего нового: Зеленский представил в Раде «план победы» над Россией
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