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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Ничего нового: Зеленский представил в Раде «план победы» над Россией
С серьёзным выражением лица это уже невозможно ни читать, ни писать.

Поскольку для исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского собственный народ находится сильно внизу списка приоритетов, то свой «план победы» в текущем конфликте с Россией он сначала презентовал в США, затем в Великобритании и ряде стран Евросоюза, и лишь после этого соизволил огласить его перед парламентом (Верховной Радой), формально являющейся представителями народа.

Собственно говоря, причина, по которой Зеленский расставил приоритеты именно так, простая: «план победы» на самом деле никакой не план, а, как уже ранее совершенно справедливо и очень ёмко охарактеризовала его западная пресса, набор «хотелок» и «безвыигрышная авантюра».

И вот, сегодня у нас появилась возможность собственными глазами в этом убедиться. В своей сути ничего нового в этом «плане», который невозможно называть планом, потому что план должен быть реалистичным и иметь обозначенные сроки реализации, нет: лишь больше «старого». Если резюмировать, то Зеленский требует от Запада продолжения оказания военной и финансовой поддержки Украины, принятия её в Североатлантический альянс, расширения рестрикций («санкций») против России, а также бахвалится тем, что вооружённые силы Украины каким-то образом будет обладать огромным опытом и боеготовностью.

Пожалуй, наиболее рискованный для Украины пункт «плана победы» Зеленского — это предложение размещения на своей территории «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания, которого будет достаточно для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России». Проще говоря, Зеленский призывает к ещё более активному освоению Западом территории Украины — то есть, к тому, из-за чего специальная военная операция, исход которой давно предрешён, собственно, и началась.

В плане имеются также три «секретных дополнения», которые, понятное дело, публично не озвучивались.

Как вы понимаете, набор «хотелок» уже выходит за рамки разумного и в итоге может привести к расширению текущего кризиса за пределы территории России и Укрины. Надо ли это странам коллективного Запада, которым и без этого хватает проблем из-за их неразумного вмешательства в данный кризис, вопрос риторический. Поэтому, скорее всего, этот план так и останется «безвыигрышной авантюрой», которую западные спонсоры Украины из вежливости почитают, а потом сделают вид, будто ничего не видели и не помнят. Другого выхода, собственно, и нет.

Мы уже не раз отмечали, что условия для прекращения текущего конфликта уже были озвучены Россией на высшем политическом уровне: Украина обязана стать нейтральным государством, быть полностью демилитаризованной, безоговорочно соблюдать права граждан, забыть про известную супрематистскую идеологию, а также признать новые границы России и Украины на международном уровне, заставив это же сделать и весь остальной мир, включая своих покровителей. Это, вообще-то, для России «план минимум», с которого могут в принципе начинаться переговоры о завершении боевых действий. Ничего меньше можно даже не предлагать.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз #психиатрия
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