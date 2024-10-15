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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украинская пресса жалуется, что ВС РФ за девять месяцев 2024 года заняли в 10,5 раз больше территории, чем за весь 2023 год
По итогу года количество этих «раз» увеличится.

Пока киевские политические функционеры мечтают о силовом «принуждении» России к миру, реальность складывается именно так, как и должна складываться: это более мощное во всех отношениях государство принуждает более слабое во всех отношениях государство к миру. По всей видимости, украинская пресса, глядя на свой любимый индикатор боевых действий — карту — начала что-то понимать.

От себя добавим, что карта боевых действий ничего не значит в отрыве от контекста и статистики, но в целом на данном этапе конфликта подтверждает, что инициатива полностью находится в руках вооружённых сил России. Так, по статистике украинской прессы, за 9 полных месяцев 2024 года ВС РФ установили контроль над 1 558,7 кв. км территории, тогда как за весь 2023 год смогли установить контроль лишь над 148,6 кв. км территории. И это ещё впереди два с половиной месяца 2024 года, по итогу которых этот разрыв только увеличится.

Необходимо понимать простой контекст: российское военное командование избрало тактику тотального изматывания ВСУ, а вместе с ними — и всего спонсирующего Украину коллективного Запада. При такой тактике самое главное — это, при всём цинизме такой арифметики, не скромные в масштабах Украины квадратные километры, а количество уничтоженной военной техники и подготовленного личного состава противника. Когда сопротивление ломается, то и территории отходят уже автоматически.

Как уже отмечалось неоднократно, Украина и поддерживающий её Запад решили сыграть ва-банк. В итоге ставка «прогорела», но признаться в себе этом там не могут. А это значит, что нужно дожидаться появления на западной политической арене деятелей, которые могут смотреть правде в глаза и будут готовы если не дружить с Россией, то хотя бы сосуществовать с ней и вести с ней взаимовыгодные экономические и дипломатические отношения.

#россия #украина #политика #боевые действия
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В Киеве считают, что могут «принудить» Россию к миру, перенеся боевые действия на общепризнанную российскую территорию
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