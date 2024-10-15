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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве считают, что могут «принудить» Россию к миру, перенеся боевые действия на общепризнанную российскую территорию
Похоже, в Киеве кто-то что-то запамятовал. Подсказка: Курская область. И ещё подсказка: это привело лишь к ужесточению российской позиции, а не наоборот.

Нынешнее киевское политическое руководство и все к нему приближённые обладают одной и той же большой слабостью: там считают, что если бесконечно повторять один и тот же вздор, то он по какой-то причине перейдёт в категорию безальтернативной истины в последней инстанции. Постоянные требования западного оружия, всё большего количества денег для «победы» над Россией, во что никто, кто ещё сохранил способность мыслить логически, не верит и никогда не верил, рассказывания сказок про «принуждение» России к миру, хотя на самом деле это Россия принуждает Украину и коллективный Запад к миру — всё это примеры данного пагубного явления.

Остановиться в Киеве не могут, поэтому продолжают фантазировать, несмотря на то, что положение дел в зоне боевых действий для Украины ухудшается не еженедельно и даже не ежедневно, а ежечасно. Так, например, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, видимо, запамятовав, что происходит в Курской области, заявил, что если «перенести боевые действия на территорию России», то Украине и её спонсорам удастся осуществить «военное принуждение» РФ к миру.

Как вы прекрасно понимаете, за этим заявлением от Подоляка, который уже обещал летом 2023 года пить кофе на набережной в Ялте, не стоит ничего: ни фактов, ни потенциала, ни чего бы то ни было вообще.

Попытки «перенести» боевые действия на общепризнанную территорию России же, по факту, лишь подтверждают логику Кремля, которая была озвучена перед началом специальной военной операции на Украине, и ужесточают позицию РФ. В частности, больше половины ранее захваченной ВСУ территории Курской области уже освобождена, а в процессе данного вторжения украинские войска только на этом направлении понесли потери масштабов, каких не было за всё «контрнаступление» в 2023 году. При этом очевидно, что после полного освобождения Курской области ВС РФ нужно будет создавать «санитарную зону» в Сумской и Черниговской областях Украины с целью пресечения будущих попыток провокаций и вторжений. А там, как вы понимаете, и до Киева недалеко. И про «принуждение» России к миру говорить будет ну совсем странно.

#россия #украина #политика #боевые действия
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