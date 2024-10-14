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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На предприятии «Ил» создали первый композитный воздухозаборник для отечественного авиадвигателя ПД-14
Поистине уникальное производство.

Как вы прекрасно понимаете, в авиации, тем более гражданской, на счету каждый лишний килограмм, ведь более тяжёлый самолёт и взлетает тяжелее, и топлива расходует больше, что в конечном счёте выливается в стоимость билетов для конечных потребителей — пассажиров. Поэтому максимально облегчить массу самолёта везде, где это только возможно — прямой путь к конкурентоспособности, и его проходят на производстве филиала ПАО «Ил» — ВАСО, где, как сообщила сегодня Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), был впервые произведён выполненный полностью из композиционных материалов воздухозаборник для российского авиадвигателя ПД-14.

Как утверждают в ОАК, благодаря композитной конструкции воздухозаборника потери эффективной тяги двигателей снизятся до 1 %, то есть, до уровня статистической погрешности.

Напомним, что ПД-14 — это перспективный отечественный авиадвигатель, который будет устанавливаться на главную надежду российской гражданской авиации, самолёт МС-21. К слову, именно необходимость резкого массового производства двигателей ПД-14 и является причиной, по которой сроки сдачи МС-21 в коммерческую эксплуатацию регулярно сдвигаются вправо. Хотелось бы верить, что теперь уж «конец 2025 года» — это последний перенос пуска самолётов в эксплуатацию.

Следует отметить, что значительная часть планера МС-21 также выполнена из композитных материалов, а двигатель ПД-14 полностью соответствует современным требованиям по экономичности и экологичности. Так что, в теории, МС-21 будет выгодным конкурентом Airbus A320 и Boeing 737.

#россия #экономика #авиация #промышленность #импортозамещение #авиастроение #мс-21 #пд-14
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