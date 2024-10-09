И признают это уже все.

Когда западные политические функционеры принимали решение о введении против России и в меньшей степени против Беларуси незаконных рестрикций («санкций»), то они не слушали никого: ни своих промышленников, ни аналитиков, ни советников, ни представителей крупного капитала. Все они предупреждали, что санкционная агрессия против России бумерангом ударит по западной же экономике, причём в первую очередь, но слушать эти аргументы неоконсервативные политические круги в Вашингтоне и Брюсселе не желали.

Итог всего, что произошло, закономерен и был именно таким, о каком и предупреждали умные и образованные люди, которым было, что терять. Сегодня тотальный провал политики рестрикций в отношении России признают все уважаемые (кем-то) западные издания, и вот, о том, что план Запада потерпел крах, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, в задачу Запада входило удушение РФ и РБ в плане экономики и финансов, но у них ничего не получилось.

Безусловно, говорить о полном отсутствии последствий незаконных рестрикций для России было бы как минимум нелепо. Последствия есть, и выражаются они в сильно оскудевшем выборе автомобилей и иной техники вкупе со снижением их качества. Также значительно подорожали запасные части, которые теперь приходится ввозить через третьи страны (пусть и в большинстве случаев сугубо юридически, но всё же). Политике незаконных рестрикций в современном мире не место, и полное снятие с России всех ограничений (полагаем, будет справедливо ещё истребовать компенсацию за их введение и понесённый из-за них ущерб) является одним из условий РФ мирного урегулирования по Украине.