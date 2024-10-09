Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Discord вслед за Россией был заблокирован и в Турции
Потому что законы надо исполнять. Причём по первому же требованию властей.

Техно-компании по некой труднообъяснимой причине решили, что исполнять законодательство различных государств они могут крайне избирательно. Не секрет, что стоит только коллективно-западным надзорным органам хоть пальцем пошевелить, как эти техно-компании тут же, не раздумывая, берут под козырёк и исполняют требования. При этом точно такие же требования от властей других стран остаются невыполненными не просто неделями и месяцами, а годами.

В частности, вчера после многочисленных предупреждений и штрафов Discord был полностью заблокирован в России за неисполнение требований об удалении запрещённого контента. Безусловно, кто-то скажет, что ничего запрещённого на просторах Discord не видел, но это не означает, что подобного контента там нет. И Discord, если хочет работать на российском рынке, обязан исполнять российские законы, какими бы они ни были, и нравятся они ему или нет. И вот, по всей видимости, Discord также систематически игнорирует законы и в Турции, потому что сегодня ночью стало известно, что доступ к сервису в стране был заблокирован — за нарушения турецкого законодательства.

Как уже отмечалось неоднократно, мир изменился, глобализация кончилась, а национальное право необходимо уважать. Кто этого не делает — вылетает с соответствующего рынка как пробка из бутылки. А кто желает вернуться на крупный и платёжеспособный рынок — тот обязан сделать то, что от него требуется. А именно — наладить прямой канал связи с условным Роскомнадзором и, нравится ему это или нет, и оправданы ли будут соответствующие запросы или нет, выполнять все требования в течение суток.

Собственно, в Госдуме уже заявили, что как только Discord удалит запрещённый в России контент, уведомив об этом надзорный орган, то сервис тут же будет разблокирован. Но, как мы видим, кто-то все эти годы считал, что в его отношении блефуют. Пока не случилось ожидаемое.

#россия #политика #турция #социальные сети #мессенджеры #discord
+
Написать комментарий (0)
Президент Азербайджана заявил, что политика незаконных санкций Запада не имеет права на существование
ВКС России получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Во сколько на самом деле обходится владение китайским автомобилем на примере Haval Jolion
10
Как компании оптимизируют свои игры - рассматриваю на примере "Quantum Break"
6
Как тормозят современные версии Linux в виртуальной машине и решение проблемы
32
ТУ-144: Взлет и падение советского сверхзвукового гиганта
10
Почему я не использую электросамокаты — на это есть 3 причины
10
Чем игровой ПК лучше PlayStation 5, и почему ленивым геймерам игровая приставка не подойдёт
3
Персональные компьютеры и Playstation 5 pro - битва с плоскоземельщиками за 60 FPS
20
Почему GeForce RTX 4060 лучше GeForce RTX 4060 Ti, а для игрового ПК стоит купить Radeon RX 7700 XT
18
Что будет, если включить FSR 3 и AFMF 2, и как новые технологии AMD меняют рынок видеокарт
67
ASUS ROG Flow X13 GV302XV - как мы создавали сказку о единорогах с помощью искусственного интеллекта
4

Сейчас обсуждают

VirussX
14:16
Пользователь создал работающий ремастер GTA 4, графику которого полностью разработал ИИ
VirussX
14:14
FT: Киев рассматривает уступку территорий в обмен на вступление в НАТО
vl
14:05
да не принимайте всерьез бложики этой тройки, Bublik1, Zero, Zystax, эти персонажи просто шарики, которые держат на плаву сайт, вот в этом их полезность .
Почему GeForce RTX 4060 лучше GeForce RTX 4060 Ti, а для игрового ПК стоит купить Radeon RX 7700 XT
FelsheR-Vzvz
14:03
Опять пуговицу пришили. Ведь некрасиво!
Honor показала новый смартфон X60 и подтвердила поддержку спутниковой связи
Китя
14:03
На моей 7900хтх во время игр память греется 84-86 градусов. в простое 60-62 градуса.
Почему GeForce RTX 4060 лучше GeForce RTX 4060 Ti, а для игрового ПК стоит купить Radeon RX 7700 XT
Михаил Авраменко
13:56
А зачем им возвращаться в полуразрушенную дупу под названием Окраина? Чтобы быть утилизированными по приказу западных хозяев?
Армия РФ продвинулась за 6 месяцев 2024 года, как за весь 2023 год
Михаил Авраменко
13:53
Губами активно работают только окраинские рабы, а армия РФ стирает (без всяких кавычек) этих поросяток вполне реальными образцами современного оружия :-) Так что порадуйся за своих окраинских свинобра...
Орбан объяснил, почему Россия и Украина отказываются от прекращения огня
Михаил Авраменко
13:50
Справедливости ради, их УЖЕ взяли в НАТО по частям. Чёрные трансплантологи усиленно потрошат окраинских поросяток 3й год подряд и отправляют здоровые поросячьи органы во многие страны ЕС и Запада. Так...
Орбан объяснил, почему Россия и Украина отказываются от прекращения огня
Eppius
13:48
Разве РЭБ может что то видеть? Это же генетратор помех
Российский дрон «Рязань» может стать невидимым для РЭБ противника
Шаманов Рустам
13:46
При чем тут семиэтажный дом, ни в пзду ни красную армию
Как Су-34 в зоне СВО стал супероружием: путь от «утенка» до «боевого селезня» и «адской утки»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем