Потому что законы надо исполнять. Причём по первому же требованию властей.

Техно-компании по некой труднообъяснимой причине решили, что исполнять законодательство различных государств они могут крайне избирательно. Не секрет, что стоит только коллективно-западным надзорным органам хоть пальцем пошевелить, как эти техно-компании тут же, не раздумывая, берут под козырёк и исполняют требования. При этом точно такие же требования от властей других стран остаются невыполненными не просто неделями и месяцами, а годами.

В частности, вчера после многочисленных предупреждений и штрафов Discord был полностью заблокирован в России за неисполнение требований об удалении запрещённого контента. Безусловно, кто-то скажет, что ничего запрещённого на просторах Discord не видел, но это не означает, что подобного контента там нет. И Discord, если хочет работать на российском рынке, обязан исполнять российские законы, какими бы они ни были, и нравятся они ему или нет. И вот, по всей видимости, Discord также систематически игнорирует законы и в Турции, потому что сегодня ночью стало известно, что доступ к сервису в стране был заблокирован — за нарушения турецкого законодательства.

Как уже отмечалось неоднократно, мир изменился, глобализация кончилась, а национальное право необходимо уважать. Кто этого не делает — вылетает с соответствующего рынка как пробка из бутылки. А кто желает вернуться на крупный и платёжеспособный рынок — тот обязан сделать то, что от него требуется. А именно — наладить прямой канал связи с условным Роскомнадзором и, нравится ему это или нет, и оправданы ли будут соответствующие запросы или нет, выполнять все требования в течение суток.

Собственно, в Госдуме уже заявили, что как только Discord удалит запрещённый в России контент, уведомив об этом надзорный орган, то сервис тут же будет разблокирован. Но, как мы видим, кто-то все эти годы считал, что в его отношении блефуют. Пока не случилось ожидаемое.