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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Discord заблокирован в России за многократные нарушения законодательства
Этого следовало ожидать.

Задача социальных сетей и им подобных платформ заключается не только в обеспечении связи людей и их сообществ, но и в неустанном исполнении законодательств стран, в которых эти платформы хотят работать. Роскомнадзор долго терпел вздорное поведение платформы Discord, которая ещё с 2021 года принципиально отказывалась исполнять требования российского законодательства, и вот, после многочисленных предупреждений сегодня доступ к сервису был заблокирован на территории России.

Согласно официальному комментарию Роскомнадзора, доступ к Discord был ограничен по причине многократных нарушений его администрацией российского законодательства: сервис не способствовал искоренению информации террористического и экстремистского толка, а также не блокировал сообщества, в которых обсуждалась продажа запрещённых веществ, вербовка людей для совершения противоправных действий, и размещалась иная противоправная информация.

Discord в своё время обрёл популярность в геймерском сообществе — преимущественно за то, что допускает полную анонимность и не требует в обязательном порядке указывать номера телефонов или иную персональную информацию. Собственно, по этой же причине Discord облюбовали нечистые на руку люди. Администрация сервиса же навстречу российским ведомствам не шла, за что, собственно, сегодня и случилось то, что случилось.

Понятно, что геймеры, являющиеся зачастую представителями класса продвинутых пользователей ПК, смогут продолжить пользоваться Discord, но вот львиная доля «юзеров» неизбежно отвалится, как отвалилась она даже у такого мастодонта, как YouTube после начала «замедления».

#россия #политика #социальные сети #мессенджеры #discord
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