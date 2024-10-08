Истинно так. За каждую рестрикцию («санкцию») обязаны быть истребованы колоссальные компенсации.

Последние годы, а если быть совсем объективными, то последние десятилетия, наглядно демонстрируют, что исповедуемая коллективным Западом политика «свободного рынка» — это не более чем ширма, за которой на деле скрывается политика двойных стандартов. Свободный рынок по версии Запада — это когда он может продавать свои товары везде, а все остальные продавать свои товары в коллективном Западе при этом не могут. А конкуренция и невидимая рука рынка по версии Запада — это на деле когда правительство указывает крупному капиталу, как ему себя вести, с кем вести торговлю, а с кем нет.

Всё это, конечно, уже настолько стало сюрреалистичной пародией на экономические отношения, что всерьёз воспринимать такую политику попросту невозможно. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал санкционную политику коллективного Запада, под которую в своё время также попал и сам Азербайджан, и, отвечая журналисту Павлу Зарубину на вопрос о перспективах политики санкций в международных отношениях, заявил, что такая политика «не имеет вообще права на существование».

Алиев добавил, что так называемые санкции незаконны и вводятся «совершенно необоснованно и селективно», и Азербайджан выступает категорически против санкций как таковых.

«Считаю, что международное сообщество должно консолидированно выразить свою позицию. Мы в национальном качестве эту позицию выражаем», — заявил азербайджанский лидер.

Отметим, что до недавних пор западная политика введения рестрикций («санкций») вполне себе работала и добивалась своей задачи в деле резкого снижения жизненного уровня граждан подвергшихся санкционному воздействию государств. Всё поменялось после того, как коллективный Запад в своей необоснованной вере в собственное превосходство посмел пойти на крупного зверя и наложить рестрикции на Россию — важнейшего участника международной торговли, с которым переплетены многочисленные экономические связи, при том, что никакого конфликта Запада с РФ формально нет, а, значит, ограничения нелегитимны и необоснованны. В результате от санкционного воздействия против России основной ущерб, как ни странно, получили сами «ограничители». Тем не менее, снятие с России всех незаконных рестрикций озвучено в качестве условия для Запада по урегулированию украинского кризиса. Не потому, что РФ очень сильно от этих ограничений страдает, нет, совсем не из-за этого. А просто потому, что в международных отношениях никакой экономической агрессии быть не должно, и всё тут. Принципиально.