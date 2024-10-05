По максимально понятным причинам.

Как вы хорошо помните, совсем недавно по всему миру разлетелась новость о том, что в Ливане произошла массовая детонация пейджеров, портативных раций и ряда других устройств. Причина этой массовой детонации формально не установлена и вряд ли когда-нибудь будет установлена, но то, что в этом нет случайности, очевидно.

Очевидно это и авиакомпании Emirates из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), которая сегодня распространила заявление, из которого следует запрет всем пассажирам, которые летят либо непосредственно в Дубай/из Дубая, либо используют его как перевалочный хаб, везти в багаже и в ручной клади пейджеры и рации. Ранее аналогичное требование выпустила иранская авиакомпания Iran Air, и что-то нам подсказывает, что в регионе все перевозчики потребуют делать то же самое.

Следует понимать, что мы живём в эпоху таких масштабных геополитических перемен, которые ещё неизвестно, каким боком выйдут миру, коих не было, по словам председателя КНР Си Цзиньпина, больше ста лет. Нетрудно догадаться, что время опасное, поэтому все адаптируются к реалиям, как могут.