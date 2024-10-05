В Киеве вдруг поняли, что всё уже решено за него. Причём давно.

Сегодня в издании Financial Times появилась статья, из которой следует, что коллективно-западные политические деятели активно раздумывают над тем, как выйти из украинского кризиса, максимально сохранив себе лицо. Мысль о том, что сохранить его уже не получится, их не посещает, поэтому там строят, в частности, план того, как разделить Украину на две (или более) части по модели послевоенной Германии, и условно «прозападную» часть принять в НАТО.

Понятно, что данный сценарий в первую очередь не устраивает Россию, которая не приемлет никакого — ни полного, ни частичного, ни даже виртуального — членства Украины в НАТО, и именно это является ключевым вопросом во всей данной истории. Тем не менее, киевское политическое руководство, мнение которого в реальности никто не учитывает, решило напомнить о себе и раскритиковать опубликованную в издании статью.

По словам представителя Офиса президента Украины, на которого ссылаются украинские средства массовой информации, расписанный в статье Financial Times сценарий является «бредом». Как добавил представитель ОП, данный сценарий мало того что нарушает территориальную целостность Украины, так ещё и не предоставляет никаких гарантий того, что боевые действия не возобновятся. То есть, в Офисе президента Украины, по сути, прямым текстом заявили, что вступление страны в НАТО не гарантирует ей дальнейшую безопасность. Возникает закономерный вопрос: зачем туда стремиться, провоцируя Россию?

Необходимо понимать, что гарантии безопасности или её отсутствия Украине может дать только Россия, и зависеть это будет от поведения Киева. Выдумывать что-то другое, искать покровителей и изображать из себя реального субъекта международных отношений — контрпродуктивно.