Опять не учитывается самое главное: что Россия думает по этому поводу.

Западные спонсоры Украины продолжают выдумывать для самих себя различные странные с точки зрения здравомыслящего человека схемы, по которым то, что происходит сейчас в зоне украинского кризиса, можно каким-то образом выдать за «победу» Запада. Как коллективный Запад собрался выдавать полное поражение по всем параметрам за победу, ясно так же, как в пасмурный день во время бурана, но от своих заведомо фантастических идей там по-прежнему не отказываются.

В частности, издание Financial Times сообщает, что западные политические функционеры рассматривают такой вариант сохранения собственного лица, как частичный приём Украины в Североатлантический альянс. Как там это видят, спросите вы? Весьма странно и опасно по отношению к себе, и цинично с максимальной опасностью по отношению к Украины. Сценарий, по замыслу таких деятелей, выглядит так: Украина разделяется на две части по модели раздела Германии после окончания Великой отечественной войны, и та часть, которая будет условно политически аффилирована с коллективным Западом, собственно, и вступит в НАТО.

Во всём этом «гениальном» плане отсутствует одна важная деталь. И нет, это вовсе не то, что во всей реализации данного сценария не учитывается мнение Украины. То, что её во всей этой истории не спрашивают, как раз удивления не вызывает. Отсутствующая деталь — это мнение России по всему этому поводу. Как мы прекрасно знаем, освоение территории Украины Североатлантическим альянсом вкупе с неиллюзорной угрозой размещения на ней американских ракетных систем стало основной причиной начала Россией её специальной военной операции, призванной, помимо полной демилитаризации, обеспечить нейтралитет Украины.

А мнение России в любом случае придётся спрашивать, и не просто спрашивать, а принимать во внимание и беспрекословно учитывать. Сегодняшняя исповедуемая неоконсервативной администрацией НАТО политика, гласящая, что Россия не должна иметь права решения, кому вступать в альянс, а кому нет, должны быть полностью пересмотрена, иначе катастрофу будет миновать крайне сложно.