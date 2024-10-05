Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
FT: Запад рассматривает возможность раздела Украины по немецкой модели, чтобы принять одну часть в НАТО
Опять не учитывается самое главное: что Россия думает по этому поводу.

Западные спонсоры Украины продолжают выдумывать для самих себя различные странные с точки зрения здравомыслящего человека схемы, по которым то, что происходит сейчас в зоне украинского кризиса, можно каким-то образом выдать за «победу» Запада. Как коллективный Запад собрался выдавать полное поражение по всем параметрам за победу, ясно так же, как в пасмурный день во время бурана, но от своих заведомо фантастических идей там по-прежнему не отказываются.

В частности, издание Financial Times сообщает, что западные политические функционеры рассматривают такой вариант сохранения собственного лица, как частичный приём Украины в Североатлантический альянс. Как там это видят, спросите вы? Весьма странно и опасно по отношению к себе, и цинично с максимальной опасностью по отношению к Украины. Сценарий, по замыслу таких деятелей, выглядит так: Украина разделяется на две части по модели раздела Германии после окончания Великой отечественной войны, и та часть, которая будет условно политически аффилирована с коллективным Западом, собственно, и вступит в НАТО.

Во всём этом «гениальном» плане отсутствует одна важная деталь. И нет, это вовсе не то, что во всей реализации данного сценария не учитывается мнение Украины. То, что её во всей этой истории не спрашивают, как раз удивления не вызывает. Отсутствующая деталь — это мнение России по всему этому поводу. Как мы прекрасно знаем, освоение территории Украины Североатлантическим альянсом вкупе с неиллюзорной угрозой размещения на ней американских ракетных систем стало основной причиной начала Россией её специальной военной операции, призванной, помимо полной демилитаризации, обеспечить нейтралитет Украины.

А мнение России в любом случае придётся спрашивать, и не просто спрашивать, а принимать во внимание и беспрекословно учитывать. Сегодняшняя исповедуемая неоконсервативной администрацией НАТО политика, гласящая, что Россия не должна иметь права решения, кому вступать в альянс, а кому нет, должны быть полностью пересмотрена, иначе катастрофу будет миновать крайне сложно.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия
+
Написать комментарий (0)
Лукашенко заявил, что Беларусь поможет Западной Украине, если в неё вторгнется Польша
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разгоняем ноутбуки через расширенное (разблокированное) меню BIOS
16
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
394
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 4
5
Cities Skylines – как правильно строить город и лайфхак для расширения Parklife
+
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
14
Почему в СССР забросили разработку самого большого вертолёта ЯК-60
2
PlayStation 5 Pro не будет автоматически улучшать графику в играх, поэтому ПК намного выгоднее
11
Microsoft про Xbox - мы не знаем, почему сторонние издатели не хотят выпускать игры на нашей консоли
3
Пять худших хэллоуинских игр, в которые я играл
+

Сейчас обсуждают

7raven
21:31
Скоро буду избавляться от своего старья в виде 4090 , ухахаха ))
NVIDIA готовится одновременно представить RTX 5080 и RTX 5090
John Doe
21:31
Продолжай. Мне приятно. Жду, когда ты опять номер телефона покажешь и начнёшь рассказывать, какой ты крутой
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Demerilis
21:24
У тебя прям явная нехватка, ладно бывай, не интересно смотреть как ты тужишься что то выдать
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Cowboy Huggies
21:20
ротврот
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
John Doe
21:19
О, ты про мозг? Ок. Мне хватает на всё. А тебе на что? 3050? Давай, роди что-нибудь интересное. Но ты опять порвался.
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Джон Коннор
21:18
ужас какой
В России появился новый кроссовер Hyundai Casper
Demerilis
21:16
Я ща Рагнарёк прохожу, к ванам попал, бегаю по лесочку, как пройду игру, так может за этот фильм возьмусь, хотя что то эти фильмы меня не очень прельщают, я вот это вступление задолбался смотреть, про...
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
John Doe
21:15
"я тебе даже "+" влепил" Подруги, вы продолжаете друг другу очко лизать?
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Demerilis
21:14
И опять ты написал порвался, слился, ещё какую нибудь рандомную фигню, т к мозга на большее не хватит, лучше бы ты молчал, так можно за умного сойти
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Fetaminaza
21:12
скорее не для галочки а маркетинга и исследований и разработки
Спрос на видеокарты NVIDIA Blackwell достигает пика: компания предполагает доход в 10 млрд долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем