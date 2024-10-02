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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Испытания импортозамещённого российского лайнера SSJ-100 планируют завершить в мае следующего года
И так уже процесс затянулся до безобразия.

Мы не раз упоминали о том, что гражданское авиастроение — это отрасль, имеющая для государства стратегическое значение. Сначала в России под науськивание коллективно-западных лоббистов гражданское авиастроение намеренно уничтожалось, а теперь его вот уже 20 лет пытаются восстановить. Получается пока на троечку с тремя минусами, тем более что пришлось, по сути, с нуля воссоздавать целую отрасль авиационного двигателестроения, являющуюся самой важной в авиации в принципе.

Сейчас российские лайнеры проходят испытания, и учитывая важность данного процесса перед началом серийного производства, проходит он долго. В частности, импортозамещённая версия самолёта Superjet-100 (SSJ-100), которую пока по привычке именуют SSJ New, находится на испытаниях уже полтора года, и завершить данный процесс планируется в мае 2025-го. Об этом сегодня рассказал журналистам заместитель директора по научной работе Сибирского научно-исследовательского института авиации Дмитрий Смирнов.

По словам Смирнова, основные случаи «нагружения крыла» уже испытаны, сейчас проходят испытания фюзеляжа и оперения (имеется в виду хвостовое оперение, или стабилизаторы).

Отметим, что SSJ New вкупе с МС-21 являются главными надеждами российской гражданской авиации и призваны заменить собой Boeing и Airbus, ушедшие в нарушение договоров с российского рынка в качестве исполнения незаконных антироссийских рестрикций.

#экономика #авиация #промышленность #импортозамещение #гражданская авиация #авиастроение #ssj-new #ssj-100
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