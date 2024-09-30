Бытует мнение, что история Discord в России заканчивается.

Социальные сети и иные техно-компании обязаны, если они хотят сохранять присутствие на российском рынке, следовать букве российского закона и по первому же требованию удалять запрещённый контент со своих серверов. После февраля 2022 года западные компании почему-то посчитали себя выше российского законодательства, за что теперь получают постоянные штрафы, замедления, а то и вовсе прозрачные намёки на то, что вскоре история их сервисов в России закончится.

Не является исключением и такой популярный в геймерской среде сервис, как Discord, предоставляющий пользователям бесплатную голосовую связь, а также выполняющий функции форума и мессенджера. В определённый момент времени в Discord решили, что не будут исполнять требования российского законодательства, и вот, накапливают штрафы, которые рано или поздно в любом случае придётся оплачивать. Так, сегодня Таганский суд Москвы помимо Google также оштрафовал и Discord — на сумму в 3,5 рублей — за неисполнение закона о самоконтроле социальных сетей.

Закон подразумевает, что платформы должны своими силами, без указания сверху, выявлять и удалять контент, подпадающий под категорию запрещённого. Discord даже не изображал исполнение этого требования.

Вообще, последнее время вокруг будущего Discord в России кипят нешуточные страсти. Ходят даже слухи, что сервис доживает в РФ последние недели, после чего он за многократные нарушения законодательства будет заблокирован на территории России. Да, минимальный процент пользователей будет продолжать пользоваться Discord через различные варианты обхода блокировок, но давайте быть честными хотя бы сами с собой: абсолютное большинство людей заморачиваться этим не то что не станут, даже не подумают об этом.