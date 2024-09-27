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Новости Software Игнатий Колыско
Discord на грани блокировки в России — это может случиться в ближайшие дни
Число пользователей мессенджера в РФ составляет от 29 до 40 млн человек.

Популярный среди IT-специалистов и геймеров мессенджер Discord может быть заблокирован в России в ближайшие дни. Причиной блокировки станет нарушение законодательства, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомлённый источник.

Как отмечает издание, ссылаясь на данные реестра запрещённых сайтов Роскомнадзора, с 20 сентября ведомство вынесло пять новых решений в отношении Discord, связанных с нарушением законодательства. Это может повлечь за собой блокировку мессенджера в соответствии с законом об информационных технологиях и защите информации. По словам источника «Коммерсанта» в игровой индустрии, её участники уже обсуждают возможные риски замедления работы сервиса.

Discord уже не раз подвергался штрафам в России за отказ удалить запрещённую информацию. В июле 2023 года суд назначил мессенджеру административный штраф в размере 6 млн рублей за подобное нарушение. Ранее в этом месяце также наблюдались массовые сбои в работе Discord. Пользователи жаловались на невозможность открыть веб-версию и мобильное приложение. По информации «Коммерсанта», в сентябре по требованию МВД отдельные страницы сайта Discord были внесены Роскомнадзором в реестр запрещённых сайтов. Однако, решение о блокировке тогда принято не было.

По оценкам экспертов, число пользователей Discord в России составляет от 29 до 40 млн человек. Мессенджер популярен не только среди геймеров, но и используется компаниями различного профиля для общения и совместной работы, отмечает Ярослав Мешалкин, партнёр агентства цифровых коммуникаций Heads’made.

Руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников предупреждает, что для многих участников IT-отрасли Discord — это связующее звено с профессиональными сообществами. В мессенджере настроены боты, интеграции с различными системами, и его блокировка создаст определённые сложности.

#роскомнадзор #мессенджеры #discord #блокировки
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