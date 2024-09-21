Произошёл обмен ударами, так сказать. Правда, удар ВС РФ непоправим, а вот снаряды, потерянные на складе боеприпасов, ещё произведутся.

Сегодня ночью ВС РФ и ВСУ произвели, если так можно выразиться, встречный обмен ударами. Понятно, что у этих ударов разная суть, сила и стратегический замысел, но факт остаётся фактом: ночью гремело по обе стороны конфликта. Чем занимались ВСУ, мы расписали в предыдущей редакционной заметке, а какова была цель удара ВС РФ, поделилось пару часов назад российское оборонное ведомство.

Из сводки МО РФ о ходе проведения специальной военной операции следует, что ночью российская армия нанесла групповой удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также по расположенным на её территории цехам по производству БПЛА, включая те, что регулярно запускаются на территорию РФ. Из сводки МО РФ о ходе проведения специальной военной операции следует, что ночью российская армия нанесла групповой удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также по расположенным на её территории цехам по производству БПЛА, включая те, что регулярно запускаются на территорию РФ.

Вместе с тем поражение наносилось местам размещения личного состава, местам скопления вооружений и военной техники ВСУ. Судя по тому, что МО РФ назвало цель удара достигнутой, объекты были не просто поражены, но и выведены из строя с нанесением оппоненту большого ущерба.

Необходимо понимать, что «вынос» энергосистемы Украины — это тяжёлое с моральной, но необходимое с военной точки зрения действие. Без энергии невозможно никакое производство чего бы то ни было: даже «кустарная» сборка дронов в подвалах школ и больниц. На генераторах, конечно, можно какое-то время перекантоваться, но стоимость производства в таком случае взлетает в космос, да и дефицит топлива никто не отменял.