Абсолютный перехват целей, понятное дело, хоть и реален, но труднодостижим.

При всей каждодневной работе ВС РФ по выявлению и уничтожению цехов по производству БПЛА на Украине, «кустарные» производства, размещающиеся в гаражах, подвалах школ, детсадов и даже жилых домов, остаются неприкосновенными — по понятным причинам. Выливается это в то, что время от времени ВСУ удаётся накопить сотню с лишним беспилотников, чтобы отправить их вглубь территории России.

Цель у таких атак многогранная. Во-первых, выявить местоположение средств противовоздушной обороны, во-вторых, истощить их боезапас, ну и в-третьих, если первая и вторая цели достигнуты, нанести ущерб тем или иным инфраструктурным объектам. Сегодня ночью ВСУ произвели очередную такую атаку, и вновь, к сожалению, частично успешно.

Как сообщило Минобороны России, за минувшую ночь был перехвачен и уничтожен 101 беспилотник ВСУ самолётного типа. Основная масса БПЛА (55 единицы) была перехвачена над Брянской областью, также было сбито 18 «дронов» над Краснодарским краем и 16 — над акваторией Азовского моря. Также отработала противовоздушная оборона в Калужской, Тверской, Белгородской, Курской, Смоленской областях и над территорией Крыма.

В результате атаки, впрочем, имеются повреждения. Так, сообщается о поражении склада боеприпасов в Краснодарском крае, о повреждении инфраструктурного объекта в Тверской области, а также о падении обломков беспилотников и возгораниях в нескольких регионах. К счастью, обошлось без жертв.

Как уже отмечалось неоднократно, раз и навсегда решить проблему с производством беспилотников на Украине можно только систематическим полным обесточиванием страны. ВС РФ и по сей день активно этим занимаются, нанеся удары по объектам энергетики в том числе сегодня ночью. О чём и будет наша следующая редакционная заметка.