Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Туполев» создаст конструкторский центр с целью модернизации лайнера Ту-214
Вдуматься только: создаст то, что должно было существовать всегда без оглядки на ситуацию.

Сейчас перед Россией стоит задача большой сложности и колоссальной важности: возродить полностью отечественное гражданское авиастроение, поскольку коллективный Запад с его незаконными рестрикциями («санкциями») своё истинное лицо показал, и сотрудничать с ним уже вряд ли получится, по крайней мере, до полной смены его правящих элит и до полного снятия с РФ рестрикций с тотальным и безоговорочным запретом на их последующее повторное введение.

До этого ещё нужно дожить, а летать гражданам России как по стране, так и за её пределы нужно уже сегодня. Поэтому сейчас в РФ активно развиваются проекты МС-21, SJ-100, Ил-114-300, Ил-96-400 и Ту-214. Непосредственно «Тушка» представляет собой возрождение и модернизацию давно существующего лайнера, и чтобы быстрее начать этот процесс реализовывать, АО «Туполев» объявило о создании «Инновационного конструкторского центра» с целью модернизации Ту-214. Как уточняет «Туполев», в конструкторский центр открыт набор специалистов со свежими идеями и разработками в авиастроительной сфере.

Следует понимать, что России необходимо в сравнительно сжатые сроки (до 10 лет) импортозаместить около семисот лайнеров западного производства, а также начать поставлять свои гражданские самолёты в дружественные страны, которые тоже уже давно хотят получить альтернативу Boeing и Airbus, посмевших использовать своё положение в качестве экономического оружия.

#россия #авиация #промышленность #гражданская авиация #авиастроение
+
Написать комментарий (0)
Первая российская газовая турбина большой мощности ГТД-110М вышла на режим полной нагрузки
Пашинян заявил, что Армения хочет продолжать вести торговлю с Россией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Проверяю влияние разгона оперативной памяти DDR3 на fps в играх
16
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
15
Справочник по Sony DualSense для PS5 - модели, ревизии и их отличия
5
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
363
Sony PlayStation переиграла хейтеров и сделала ход конем
16
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
57
Сборка ретро-ПК - часть 4: апгрейд Pentium Pro
36
Как навести порядок на компьютере и не допустить захламления системного диска бесполезными файлами
7
Что привезли советские солдаты из побеждённой Германии
4
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
77

Сейчас обсуждают

Апрарар Воролл
15:27
1155 сложнее гнать по памяти, 1150 в пару кликов. Редко 2666 но встречаются, 2400 чаще, 2133 вообще на изи найти ддр3 Эти данные разбора кучки китайского самсунгорефаба
Проверяю влияние разгона оперативной памяти DDR3 на fps в играх
Шава на Коммунистической
15:23
Не сделает. Нет у него 4090 и даже 12400. Только древнее амуде типа 1600af на бомж-доске и какой-нибудь некрорадеон вроде 6850 с алика. https://vk.com/video-83304459_171703724
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Робин Гудеичь
15:22
Если брошкена-неброшкина куда-то и тянет экономику - то на ДНО.
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
Cowboy Huggies
15:17
Тут у всех i9 14900K и 4090, а все у кого слабее железо тут считаются нищебродами и бичами. Хочешь быть крутым чуваком? Беги в ситилинк! Ну что ты пялишься? А ну бегом!
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Несбыточная Мечта Шешенбека
15:13
Десять дизов тебе навтыкали. Ты уже сел статью писать?
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Dimkovski
15:12
Нах 4090 в FHD сделай скрины в 4К 3-5 фпс будет разница? Или один
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Dimkovski
15:12
Кому нужна эта говноигра? И чем 90 кадров на проце за 40к лучше 76 кадров?
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
FelsheR-BANz
15:09
Эти просто по умолчанию россиянами становятся. Пусть живут. Для женщин тоже работа есть. Лишь бы со своим менталитетом к другим не лезли. А про многодетность и пр., ты херню пишешь - если оба родители...
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
Шава на Коммунистической
15:05
Прикинь, 12400 по цене порезан в 4 раза от 7800x3d
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Робин Гудеичь
15:04
Жили - жили, работали - работали и тут на, Сидоров рассказывает что "МЫ" понимаешь работать не будем... Нашим рабочим платить нужно по человечески, а не как мигрантам. А ещё на западе пропагандирует д...
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем