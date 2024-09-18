Вдуматься только: создаст то, что должно было существовать всегда без оглядки на ситуацию.

Сейчас перед Россией стоит задача большой сложности и колоссальной важности: возродить полностью отечественное гражданское авиастроение, поскольку коллективный Запад с его незаконными рестрикциями («санкциями») своё истинное лицо показал, и сотрудничать с ним уже вряд ли получится, по крайней мере, до полной смены его правящих элит и до полного снятия с РФ рестрикций с тотальным и безоговорочным запретом на их последующее повторное введение.

До этого ещё нужно дожить, а летать гражданам России как по стране, так и за её пределы нужно уже сегодня. Поэтому сейчас в РФ активно развиваются проекты МС-21, SJ-100, Ил-114-300, Ил-96-400 и Ту-214. Непосредственно «Тушка» представляет собой возрождение и модернизацию давно существующего лайнера, и чтобы быстрее начать этот процесс реализовывать, АО «Туполев» объявило о создании «Инновационного конструкторского центра» с целью модернизации Ту-214. Как уточняет «Туполев», в конструкторский центр открыт набор специалистов со свежими идеями и разработками в авиастроительной сфере.

Следует понимать, что России необходимо в сравнительно сжатые сроки (до 10 лет) импортозаместить около семисот лайнеров западного производства, а также начать поставлять свои гражданские самолёты в дружественные страны, которые тоже уже давно хотят получить альтернативу Boeing и Airbus, посмевших использовать своё положение в качестве экономического оружия.