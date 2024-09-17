Ты бы лучше свои мысли вслух не озвучивал. А то в Киеве тоже в феврале 2022 года всех успокаивали и призывали готовиться к весне и жарить шашлыки.

Инфантильные элиты — это страшно. Не из-за инфантилизма как такового, а из-за его последствий. Западным элитам настолько нравится жить в мире иллюзий и считать, что все вокруг блефуют и не посмеют поднять руку на западные страны, что это прямым образом воздействует на их механизм принятия решений, который может очень просто, без затей и по щелчку пальцев обернуться для них катастрофой.

Сейчас на Западе очень любят выдавать свои собственные «красные линии» за «красные линии» Кремля. В частности, Россия никогда не говорила, что поставки западного оружия на Украину — это «красная линия». Это сам Запад для себя обозначал как некую черту, которую пересекать нельзя. Затем пресса исказила эту логику до такой степени, что элиты поверили в то, что поставки пулемётов, танков и ПВО на Украину действительно были «красными линиями» Кремля.

В реальности «красной линией», которую предельно ясно и чётко очертила Москва, является прямое и неприкрытое участие западных стран в этом кризисе. В частности, применение дальнобойных западных ракет для ударов вглубь общепризнанной российской территории. Российское политическое руководство прекрасно осведомлено о том, что использование такого рода средств поражения невозможно без прямого участия стран коллективного Запада (в отличие от тех же гаубиц, танков и РСЗО), и применение такого вооружения будет означать прямой вооружённый конфликт стран НАТО против РФ. Запад предупреждён, но отдельные говорящие головы, по всей видимости, всё никак не могут ментально выбраться из ложной парадигмы и продолжают лезть на рожон.

Так, сегодня уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, полномочия которого завершатся 1 октября, заявил, что удары западным оружием вглубь территории России не станут пересечением «красных линий» Кремля. Дескать, Кремль неоднократно очерчивал «красные линии», и ни разу не предпринял никаких действий, и в этот раз ничего не поменяется.

Как мы уже отметили выше, единственной реальной российской «красной линией» является прямое вступление западных стран в этот конфликт на стороне Украины. Если в Москве таким вступлением считают управление дальнобойными ракетами, значит, именно так данное действие будет классифицировано российским политическим руководством — со всеми вытекающими из этого для Запада последствиями. А господину Столтенбергу следует быть аккуратнее со своими заявлениями. Он хоть и уже пустая с политической точки зрения фигура, но набедокурить вполне может. Если вы помните, то в Киеве буквально за считанные дни до начала Россией её специальной военной операции тоже все всех успокаивали, предлагая готовиться к майским праздникам и шашлыкам, наивно полагая, что Россия не начнёт реализовывать свой озвученный в декабре 2021 года план по решению украинской проблемы военно-техническим способом. Точно также наивно полагать, будто Москва блефует сейчас. Столтенбергам этого мира пора понять, что когда по западным военным и военно-промышленным объектам полетят крылатые и баллистические ракеты, причём с ядерными зарядами, то болтать языком будет уже слишком поздно.