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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российская армия после указа Путина станет второй в мире по численности
И первой, естественно, по боевому опыту, арсеналу и спектру возможностей.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, с 1 декабря текущего года численность вооружённых сил РФ увеличится до 2 389 130 человек, из которых 1 500 000 — военнослужащие. Учитывая население России, составляющее порядка 150 миллионов человек с учётом, естественно, новых регионов, это огромная в плане пропорции к общему населению армия.

Необходимость столь огромных вооружённых сил навязана России её бывшими «партнёрами» по коллективному Западу: бесконечное расширение НАТО, нежелание смотреть правде в глаза, стремление к сдерживанию РФ, создание опасностей на её границах. В итоге ВС РФ с 1 декабря текущего года станут вторыми по численности в мире. Больше вооружённые силы только у Китая — два с небольшим миллиона конкретно военнослужащих.

В целом сейчас «топ» стран с самыми многочисленными вооружёнными силами выглядит так: Китай (2,03 млн), Индия (1,45 млн), США (1,328 млн), КНДР (1,32 млн) и Россия (1,32 млн). При этом необходимо понимать, что у трёх из пяти стран население гораздо больше российского, и пропорция получается соответствующая.

Кроме того, не стоит забывать, что ВС РФ это сейчас самая боеспособная, обученная и хорошо оснащённая военная сила в мире. Армия ни одной другой страны (ну, разве что ВСУ, но это всё-таки больше прокси-армия коллективного Запада) с момента окончания Второй мировой войны ни с чем подобным, на столь длинной линии боевого соприкосновения, в столь большом масштабе и со столь серьёзными ставками, не сталкивалась.

#россия #политика #боевые действия #армия
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