Из них 1 500 000 — военнослужащие.

Поскольку мы сейчас живём в очень интересное время глобальных перемен и тектонических сдвигов в геополитике, коих, как в прошлом году отметил председатель КНР Си Цзиньпин, не происходило больше ста лет, то к текущим и к будущим вызовам со стороны тех, кто стремительно теряют своё положение гегемона, следует быть готовыми. Для этого, в частности, Россия увеличивает штатную численность своих вооружённых сил. Сегодня соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Из текста указа следует, что штатная численность ВС РФ теперь составляет 2 389 130 человек, из которых 1 500 000 — это военнослужащие, а остальные являются гражданским рабочим персоналом.

Необходимо понимать, что у России появилось новое угрожаемое направление — северо-западное — в связи со вступлением Финляндии, которой СССР (Россия) позволил сохранить государственность исключительно на условиях и принципах нейтралитета, в Североатлантический альянс. Для купирования этой угрозы был, в частности, воссоздан Ленинградский военный округ, который будет активно пополняться военнослужащими и военной техникой.

В силу указ вступит с 1 декабря текущего года