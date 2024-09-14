Ты этот план вообще читала? Россию в нём устраивает разве что невступление Украины в НАТО. Всё остальное абсолютно неприемлемо.

На днях кандидат в вице-президенты США при администрации Дональда Трампа республиканец Джей Ди Вэнс озвучил план, который может стать планом политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса в случае прихода новой администрации к власти в Вашингтоне.

План этот, в представлении Вэнса, будет обозначать заморозку конфликта по текущей линии разграничения, гарантию невступления Украины в НАТО, укрепление текущей линии разграничения между РФ и Украиной, а также обязательство Европы взять на себя финансирование послевоенного восстановления Украины.

Как вы прекрасно понимаете, данный «план» совершенно не устраивает Россию (за вычетом разве что невступления Украины в НАТО), поскольку не решает задачи полной и безоговорочной демилитаризации Украины и её денацификации. Кроме того, озвученный Вэнсом план нарушает Конституцию России, в состав которой ныне включены пять бывших регионов Украины, и этот факт придётся признать и Украине, и Западу, и всему миру в целом, если стороны действительно хотят договариваться и мириться.

Тем не менее, одна из главных неоконсерваторов (когорты инфантильных, крайне некомпетентных политиков, у которых сказочное видение мира и стремление все проблемы решать насилием) американского истеблишмента Виктория Нуланд, которую считают архитектором всей политики США в отношении переформатирования Украины и её общества с целью их использования в качестве антироссийского тарана, назвала план Трампа, озвученный Вэнсом, «подарком для Путина», который, дескать, использует выиграет время, чтобы вновь напасть на Украин.

Как мы уже отметили выше, в реальности данный план совершенно неприемлем для России, в интересах которой так или иначе раз и навсегда решить проблему Украины (и, судя по всему, вариантов кроме военного уже не оставлено), а не замораживать её, обрекая себя на повторение украинского кризиса, но в куда более тяжёлых обстоятельствах. Но у неоконов самое главное — это повесить ярлык, а дальше хоть трава не расти. У оппонентов Трампа всё просто: если позволяешь себе заявления, повторяющие российские тезисы и аргументы, то есть, смотришь правде в глаза и говоришь, как есть, значит, являешься «апологетом Кремля» и вообще «редиска». Так обычно себя ведут дети в начальной школе, если не раньше. Собственно, в этом-то и катастрофа уровня современных западных элит.