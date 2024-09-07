Напоминаем: полное снятие рестрикций — это озвученное президентом условие для примирения России с Западом.

В своей предвыборной риторике Дональд Трамп позволяет себе поистине беспрецедентные для американского политика заявления. Заявляет о том, что нынешняя американская администрация своими действиями уничтожает положение США в мире, губит роль доллара как глобальной резервной валюты, а санкциями (незаконные рестрикции — прим. ред.) отдаляет от себя такие важные государства, как Россию, Китай и Иран.

С одной стороны, Трамп абсолютно прав в своих заявлениях: всё, чего удалось добиться США своей внешней политикой, это критически ослабить своих «союзников» и пошатнуть свой статус гегемона, который сейчас оспаривается совершенно в открытую. С другой стороны, весьма наивно полагать, что Трамп, будучи избранным, сохранит риторику, а, главное, начнёт претворять свои заявления в жизнь. В конце концов, американская политическая система крайне инерционна и управляется отнюдь не главой государства.

Вот и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поделился своим скептицизмом относительно роли Трампа в американской политике. По словам Медведева, изменить политику США может разве что революция, а для реализации данного плана никакого Трампа не хватит.

Что до введённых против России рестрикций, то, убеждён Медведев, «для всех нас — sanctions forever». В той или иной степени, продолжил политик, ограничения против СССР соблюдались в течение всего XX века, а теперь они и вовсе введены в совершенно беспрецедентных количествах. Измениться это может только в случае тотального геополитического катаклизма — такого, например, как стремительное угасание роли США в мире вследствие гражданской войны. В которую, кстати, с каждым годом верят всё больше граждан Америки: слишком сильны противоречия внутри государства, и слишком сильно одна группа политиков мешает другой группе эти противоречия устранять.

Хоть Медведев и рассуждает реалистично, но от себя мы напомним, что российское политическое руководство назвало снятие с РФ всех незаконных рестрикций («санкций») условием для урегулирования кризиса в отношениях. Оно, в общем-то, правильно, но такой расклад маловероятен: США пока никуда с международной арены не уходят, Евросоюз полностью несуверенен и не принимает выгодных для себя решений. Данная конфронтация надолго, и к этому нужно быть морально готовыми. Российской власти же необходимо немедленно отказываться от легитимистского подхода в международных отношениях и действовать, как её геополитические оппоненты: работать с оппозицией в западных странах, продвигать её во власть. Само собой ничего не изменится: под лежащий камень, как известно, вода не течёт.