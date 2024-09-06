Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский призвал завершить украинский кризис до конца осени
Вам же сказали прямым текстом: Россия завершит его тогда, когда посчитает все поставленные перед СВО задачи достигнутыми. И не надо перекладывать с больной головы на здоровую.

Казалось бы, условия, которые Украина должна выполнить, если она всерьёз, а не на словах хочет окончания боевых действий, просты и давным-давно озвучены российской стороной: признание новых территориальных реалий, полная демилитаризация Украины, её денацификация и нейтрализация. Дальше уже будет долгий и тяжёлый диалог с коллективным Западом о снятии с России незаконных рестрикций («санкций»), выплате компенсаций за их введение, выплате репараций за ущерб, нанесённый ВСУ западным оружием, и также о формировании новой архитектуры евразийской безопасности.

Других условий не будет, поскольку конфликт зашёл слишком далеко. Если Украина и Запад хотели бы других условий, то не стали бы эскалировать данный кризис в слепой вере в то, что они в нём могут одержать победу. Так что что сделано, то сделано: необходимо признать реальность и искать скорейшего завершения кризиса на любых для Украины условиях. Но в Киеве, по всей видимости, либо чего-то недопонимают, либо продолжают наивно верить в то, что коллективный Запад напрямую впряжётся в данный конфликт, поставив под угрозу своё собственное существование. Иной логикой заявление Владимира Зеленского, которое он сделал в рамках встречи на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, не объясняется.

А заявление простое: своим западным кураторам Зеленский заявил, что украинский кризис необходимо завершить до конца осени текущего года. Как вы понимаете, учитывая локацию и коллектив, которому было адресовано послание, Зеленский хочет этот конфликт закончить на условиях Киева.

Понятно, что это невозможно: любая эскалация приведёт к ответной эскалации со стороны РФ, и тогда судьба Украины станет ещё более трагической, чем даже сейчас. Сворачивать боевые действия с использованием Украины как стенобитного орудия против России Запад не собирается: оружие продолжает поставляться, финансовая помощь продолжает оказываться. Необходимо понимать, что украинский кризис — это лишь часть новой Холодной войны России с коллективным Западом, которую, опять-таки, как и первую, спровоцировал именно Запад, и даже когда боевые действия, связанные со специальной военной операцией, закончатся, противостояние с США и ЕС никуда не денется. Если, конечно, каким-то чудом (в результате тотальной смены политических элит на Западе, что вполне реально, учитывая экономическое положение Евросоюза) не будут выполнены все условия, описанные в первом абзаце данного материала.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #евросоюз
3
Показать комментарии (3)
Европа стремительно теряет долю в производстве полупроводников
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Делаю тесты в игровых бенчмарках и сравниваю результаты с данными GameGPU
3
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
1
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
27
Шумоизоляция шин: маркетинговый обман или полезная инновация
5
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
30
Выход GeForce RTX 5000 перенесли — выясняем, стоит ли их ждать или покупать видеокарту прямо сейчас
17
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
52
Как создавали скрипки Страдивари и почему даже сейчас не удается их повторить
2
PlayStation 5 vs игровой ПК – что выгоднее, геймерский компьютер или новая приставка Sony
7
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
+

Сейчас обсуждают

dmitry07
16:56
А где претензии от мажорных музыкальных лейблов, они удались? Почему только индивидуальные иски? Клибэйт какой-то получается, а не новость.
Иски об авторских правах против ИИ-компаний пока не принесли успеха
Мечта Шеншебека
16:56
у хохлов фетиш про 3 дня, который вы сами себе придумали
Новая архитектура безопасности в Евразии: в Кремле назвали цель СВО и не стали озвучивать сроки завершения операции
FelsheR-BANz
16:55
И то верно, гниющий бомж должен всегда бухать! И пенсия в казну возвращается и сам сдохнет быстрее. Удачи.)
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Мечта Шеншебека
16:54
А Зеленский отменил свой закон запрещающие переговоры с Москвой? Если нет, то это заявление ничего не стоит. Жиды и хохлы конченые пизд@болы, а Зеленский это два в одном.
Зеленский призвал завершить украинский кризис до конца осени
Денис Гладких
16:46
Их же ещё не построили, а самое главное что это будет очень дорого по заявленным ресурсам пд14. Аэрофлот уже подал иск на производителя
ОАК построит для ГТЛК почти 240 пассажирских самолётов SJ-100, Ту-214 и Ил-114-300
Блейд
16:45
Евгеша гамадрил прекращай уже завидовать . вроде бы взрослый мужик а ведёшь себя как ребёноk. Wd black на 2тб
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Такой то
16:44
человеки платят за обучение
Иски об авторских правах против ИИ-компаний пока не принесли успеха
Gerr_Lord87
16:43
Ты не понял. Я же сказал в предыдущем сообщение про топовые сборки. Взять, например Райзен 7950 и память 7400-7800-8000-8200. На такую сборку ты не поставишь дешманскую материнку. А вот для Интела, ка...
Раскрыты характеристики процессоров Intel Core Ultra 300 следующего поколения
Блейд
16:38
Мне лечиться не надо, я здоров. Я бухаю лишь по одной причине, потому что моя жизнь полное дерьмо. И счастью я нахожу ответы на дне стакана, которые делают жизнь хоть и кратковременно, но немножко пов...
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Валентин Дегтерёв
16:34
Точно!
Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем