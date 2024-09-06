Вам же сказали прямым текстом: Россия завершит его тогда, когда посчитает все поставленные перед СВО задачи достигнутыми. И не надо перекладывать с больной головы на здоровую.

Казалось бы, условия, которые Украина должна выполнить, если она всерьёз, а не на словах хочет окончания боевых действий, просты и давным-давно озвучены российской стороной: признание новых территориальных реалий, полная демилитаризация Украины, её денацификация и нейтрализация. Дальше уже будет долгий и тяжёлый диалог с коллективным Западом о снятии с России незаконных рестрикций («санкций»), выплате компенсаций за их введение, выплате репараций за ущерб, нанесённый ВСУ западным оружием, и также о формировании новой архитектуры евразийской безопасности.

Других условий не будет, поскольку конфликт зашёл слишком далеко. Если Украина и Запад хотели бы других условий, то не стали бы эскалировать данный кризис в слепой вере в то, что они в нём могут одержать победу. Так что что сделано, то сделано: необходимо признать реальность и искать скорейшего завершения кризиса на любых для Украины условиях. Но в Киеве, по всей видимости, либо чего-то недопонимают, либо продолжают наивно верить в то, что коллективный Запад напрямую впряжётся в данный конфликт, поставив под угрозу своё собственное существование. Иной логикой заявление Владимира Зеленского, которое он сделал в рамках встречи на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, не объясняется.

А заявление простое: своим западным кураторам Зеленский заявил, что украинский кризис необходимо завершить до конца осени текущего года. Как вы понимаете, учитывая локацию и коллектив, которому было адресовано послание, Зеленский хочет этот конфликт закончить на условиях Киева.

Понятно, что это невозможно: любая эскалация приведёт к ответной эскалации со стороны РФ, и тогда судьба Украины станет ещё более трагической, чем даже сейчас. Сворачивать боевые действия с использованием Украины как стенобитного орудия против России Запад не собирается: оружие продолжает поставляться, финансовая помощь продолжает оказываться. Необходимо понимать, что украинский кризис — это лишь часть новой Холодной войны России с коллективным Западом, которую, опять-таки, как и первую, спровоцировал именно Запад, и даже когда боевые действия, связанные со специальной военной операцией, закончатся, противостояние с США и ЕС никуда не денется. Если, конечно, каким-то чудом (в результате тотальной смены политических элит на Западе, что вполне реально, учитывая экономическое положение Евросоюза) не будут выполнены все условия, описанные в первом абзаце данного материала.