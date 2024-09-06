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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новая архитектура безопасности в Евразии: в Кремле назвали цель СВО и не стали озвучивать сроки завершения операции
В любом случае, даже когда боевые действия закончатся, новая Холодная война с Западом никуда не денется. Слишком туго коллективный Запад всё закрутил.

Если вы хорошо помните события, предшествовавшие началу Россией её специальной военной операции на Украине, то наверняка в курсе того, что в конце декабря 2021 года Россия предложила США и НАТО договор, подразумевающий отвод военной инфраструктуры Североатлантического альянса к границам 1997 года, то есть, до расширения альянса, но при этом с сохранением членства вступивших в него после этой даты государств, а также об отказе Запада от своих намерений военного освоения территории Украины. Этот договор был прозван договором о новой архитектуре безопасности в Европе.

Всё, что было дальше, уже история: Вашингтон под руководством слабо вменяемой администрации Джо Байдена от этих предложений отказался, и даже, как мы впоследствии узнали от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, наоборот: начал открыто говорить о том, что Украина будет использоваться для размещения ударных средств. Всё это не оставило РФ другого выхода, кроме как начать делать то, что Москва откладывала восемь лет — решать проблему силовым способом.

За время специальной военной операции положение дел и в геополитике, и на поле боя изменилось: чаша весов сильно на стороне РФ, а это, в свою очередь, повышает для России ставки для завершения текущего кризиса. Собственно, Россия этим и пользуется, совершенно открыто объявляя о том, что в результате боевых действий российские условия для установления мира будут становиться всё жёстче и жёстче. Данную логику подтвердил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, у которого спросили, когда закончится специальная военная операция, то лучше бы, чтобы всё закончилось быстрее, но РФ не устанавливает конкретных временных рамок: императивом остаётся достижение целей операции. И вот здесь начинается самое интересное: помимо известных целей о демилитаризации, денацификации и нейтрализации Украины с целью уничтожения её агрессивного потенциала Песков также добавил, что Россия должна обеспечить «новую архитектуру безопасности на нашем континенте». Поскольку «нашим континентом» является Евразия, то, если мы правильно поняли намёк Кремля, ставки выросли: теперь одной только безопасностью в Европе дело не ограничится.

Необходимо понимать, что всё, что происходит и ещё произойдёт — следствие тотальной недоговороспособности западного политического руководства по ключевым, фундаментальным, исторически важным вопросам дальнейшего сосуществования сверхдержав и их лимитрофов. На данном историческом этапе коллективный Запад не готов признать, что геополитическая обстановка в мире изменилась, и он более не является единственным центром силы. С точки зрения истории человечества период западной (читать — американской) гегемонии в мире крайне кратковременен и вообще является исторической ошибкой, связанной исключительно с добровольным самоустранением конкурента США в лице СССР/России из статуса противовеса. США же себя назвали победителями в Холодной войне, хотя никакой победы в ней они не достигали (самоустранение конкурента — это совершенно другая терминология), и вели себя тридцать лет как единоличные хозяева мира.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз #геополитика
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