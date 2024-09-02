Это не менее важно, чем собственное двигателестроение.

Авиация — это крайне сложная отрасль машиностроения. Построить планер (корпус самолёта) много ума не надо: чтобы превратить планер в самолёт, его нужно оснастить двигателями, всеми необходимыми системами, а также авионикой (авиационной электроникой). В нынешних условиях, в которых обнаружила себя Россия, и которые многие политологи совершенно справедливо именуют Второй/Новой Холодной войной, всё авиастроение, и в первую очередь гражданское, как самое «убитое» за период целования РФ в дёсны с коллективным Западом, должно быть полностью, на 100 % импортозамещённым.

Главная надежда российской гражданской авиации возложена на среднемагистральный лайнер МС-21 и на региональный лайнер SJ-100 (ранее известен, как «Суперджет»). Планеры российские инженеры строить умеют, двигатели ПД-8 и ПД-14 для SJ-100 и МС-21 соответственно уже активно испытываются и производятся серийно. Что до электроники, то производство всех систем управления поручено ставропольскому радиозаводу «Сигнал», входящему в концерн «Радиоэлектронные технологии» («КРЭТ») госкорпорации «Ростех».

Как сообщил «Ростех», завод «Сигнал» расширяет производство и, помимо всего прочего, до конца 2024 года наладит серийное производство модулей системы управления рулевыми приводами вышеуказанных гражданских самолётов.

Согласно комментарию главы завода Андрея Кочерги, контракты на поставку электроники для SJ-100 заключены до 2030 года. Что до МС-21, то до конца текущего года предприятие должно выпустить несколько самолёто-комплектов электроники, затем приступит к их серийному производству.