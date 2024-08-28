А ещё аналитики делают большую ставку на аппараты с функциями генеративного ИИ.

Аналитики IDC опубликовали новый прогноз по поставкам смартфонов на 2024 год. Согласно прогнозу, продажи Android-смартфонов вырастут в девять раз быстрее, чем продажи iPhone.

По оценкам IDC, в текущем году мировые поставки смартфонов достигнут 1,23 млрд штук, что на 5,8% больше, чем годом ранее. Столь оптимистичный прогноз связан с выходом на рынок первых моделей смартфонов с функциями генеративного ИИ. По прогнозам IDC, в этом сегменте ожидается взрывной рост продаж — на 344%. Аналитики прогнозируют, что уже в первый год своего существования смартфоны с генеративным ИИ займут 18% мирового рынка.

Основной объем продаж придется на Android-устройства, пользующиеся высоким спросом в Китае и на развивающихся рынках. Аналитики прогнозируют рост продаж Android-смартфонов более чем на 7% в этом году, что в девять раз превышает прогнозируемые темпы роста продаж iPhone.

Многое будет зависеть от успеха новой линейки iPhone 16, в которой Apple впервые представит свой вариант генеративного ИИ - Apple Intelligence. Однако на сегодняшний день флагманские и даже некоторые модели среднего ценового сегмента от Samsung, Google и Oppo уже оснащены аналогичными функциями.

«Потенциал роста продаж iPhone существует, однако многое зависит от того, насколько успешно проявят себя функции генеративного ИИ в iPhone 16 и насколько быстро Apple сможет наладить партнерские отношения с китайскими компаниями в сфере ИИ. Ожидается, что в 2025 году продажи iPhone увеличатся на 4% благодаря Apple Intelligence. Эта технология уже вызывает большой интерес и, вероятно, приобретёт ещё большую популярность в следующем году, подстегнув пользователей к более частой смене устройств», — комментирует Набила Попал, старший директор по исследованиям IDC.