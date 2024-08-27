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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Минцифры предлагает крупным российским IT-компаниям отчислять 5 % налогов на поддержку профильных вузов
Мера позволит поддерживать не только ведущие университеты страны, которые и так сотрудничают с IT-конторами.

Российские IT-компании с крупным оборотом могут лишиться налоговых льгот, если не будут инвестировать в образование. Минцифры обсуждает введение обязательных отчислений в размере 5% от «сэкономленных» благодаря льготам налогов на поддержку профильных вузов. Эта мера, по замыслу ведомства, станет условием для продления аккредитации компаний с 2025 года.

Глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что поддержка образования должна быть не только финансовой. Министерство ожидает, что IT-гиганты будут делегировать своих специалистов в вузы для повышения качества обучения и совместной разработки новых образовательных программ.

По словам Шадаева, несмотря на традиционную поддержку льгот для IT-отрасли, сейчас необходимо обеспечить высокое качество подготовки специалистов, выпускаемых вузами. Существующая «воронка» привлечения абитуриентов в IT-сферу уже достаточно широка, но без активного участия самих компаний поддержать необходимый уровень образования будет сложно.

Идея обязательных инвестиций в образование возникла из-за неравномерного распределения внимания IT-гигантов к вузам. В настоящее время лишь несколько ведущих университетов страны могут похвастаться тесным сотрудничеством с крупными IT-компаниями. Минцифры стремится распространить эту практику на все российские вузы, чтобы подготовка специалистов соответствовала требованиям рынка.

Окончательные параметры новой меры планируется утвердить в ближайшие месяцы. Это станет важным шагом в развитии IT-образования в России и позволит обеспечить отрасль высококвалифицированными кадрами в будущем.

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