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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украинское руководство традиционно странно отреагировало на массированный удар ВС РФ по энергосистеме страны
Обещают месть и требуют от спонсоров больше оружия. Так выглядит полная необучаемость.

Каждый раз, когда украинское политическое «руководство» отдаёт приказ вооружённым силам на осуществление террористических по своей сути и по международному праву ударов по общепризнанной территории России, а она, напомним, не является зоной проведения специальной военной операции, в Киеве затем очень сильно удивляются и злятся по поводу того, что РФ, видите ли, посмела осуществить удар возмездия в назидание за украинский террор. Сегодняшний массированный ракетный обстрел остатков энергосистемы Украины и других чувствительных объектов на её пока ещё признаваемой Россией территории не стал исключением.

Практически сразу после завершения ракетного обстрела киевское политическое руководство, которое в значительной степени утратило легитимность и, по-хорошему, не должно иметь права вообще что бы то ни было говорить, тем не менее удар прокомментировало. В традиционной для нынешнего украинского инфантильного руководства манере, но всё же прокомментировало.

Так, представители украинской власти в очередной раз не поняли, что по Украине был произведён именно удар возмездия за выходки и выпады последних нескольких недель, и что это явно не последний такой удар. Вместо этого в Киеве начали опять требовать от своих покровителей больше средств противовоздушной обороны, призывать к задействованию натовской авиации для перехвата российских ракет над территорией Украины, а также разрешить наносить удары вглубь территории России западным оружием. Также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пообещал, что в ответ будут производиться удары по российской инфраструктуре.

Как мы уже отмечали неоднократно, во власть на Украине посажены люди явно экстремистского толка, которые лишены способности выстраивать причинно-следственные связи и учиться на своих ошибках. Специально для них напомним: это Россия производит удары возмездия. Украина не может наносить удары возмездия, потому что это она позволяет себе первой их осуществлять. Использовать зеркальную риторику при этом как минимум неадекватно: получается порочный замкнутый цикл возмездия, в результате которого Украина имеет неиллюзорный шанс навсегда остаться с 0 Вольт в розетке и со всеми вытекающими из этого последствиями.

В этот раз удары по энергосистеме Украины сосредоточились в основном на распределительных подстанциях. Непосредственно по машинным залам электростанций прилётов не зафиксировано — по крайней мере, соответствующих кадров в Сети обнаружить не удалось. Здесь, впрочем, необходимо помнить, что удары по машинным залам электростанций наносились этой весной: в их результате Украина потеряла примерно 90 % тепловой электрогенерации и половину гидроэлектрогенерации. Добавим сюда также тот факт, что большое количество электростанций, включая ныне остановленную Запорожскую АЭС, находятся под контролем России, и получаем колоссальный дефицит мощности в украинской энергосистеме, покрыть который невозможно. Сегодняшний удар по распределительным подстанциям при этом отнюдь не способствует организации «перетоков» энергии по стране.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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Электроподстанции, газокомпрессорные станции и склады авиационных боеприпасов: МО РФ подробно рассказало об утреннем массированном ударе по Украине
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