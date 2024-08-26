Судя по всему, это только первый раунд. Масштаб повреждений ещё предстоит узнать и оценить.

Как мы уже отмечали, последние несколько недель российская стратегическая авиация активно проводила тренировочные полёты и манёвры слаживания. Поскольку обычно подобные действия предшествуют массированным (именно массированным по статусу, а не по приукрашиванию от СМИ и блогеров) ракетным обстрелам территории противника, то было предельно очевидно, что Украине необходимо готовиться к обесточиванию, а гражданам Украины — активно запасаться альтернативными источниками энергии, генераторами, топливом для них, а также, по возможности, выезжать за город, где пережить тотальный блэкаут будет проще, чем в городе.

И вот, сегодня ночью массированный удар возмездия за действия киевского военно-политического руководства последние месяцы был приведён в исполнение. После полуночи по объектам на Украине полетел эшелон прорыва средств противовоздушной обороны, коим выступают дроны-камикадзе герань. Затем примерно после 5 утра мониторинговыми средствами Украины, которые ей предоставляют спонсоры из стран коллективного Запада (США), был зафиксирован взлёт огромного количества бортов российской стратегической авиации, которые совершили пуски крылатых ракет.

Удары наносились по всем регионам, которые признаются Россией как части Украины. Согласно предварительным данным, пострадали десятки электрических подстанций, склады с боеприпасами, объекты аэродромной инфраструктуры, зоны противовоздушной обороны и другие крайне чувствительные объекты.

Минобороны России о произведённом массированном ударе отчиталось традиционно сухой дежурной фразой: удар наносился крылатыми ракетами воздушного и морского базирования вкупе с беспилотными летательными аппаратами, а целью стали объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие функционирование объектов военно-промышленного комплекса Украины.

Что до ракетного удара, то, скорее всего, это был только первый раунд: должны быть и продолжения. На данный момент масштаб повреждений доподлинно неизвестен. Украинские источники сообщают, что география обстрелов — вся признанная Россией часть Украины. Блэкауты начались в городах от Львова до Киева и до Одессы. Реакция киевского политического руководства на произошедшее сегодня утром, как обычно, максимально неадекватная, но об этом будет уже наша следующая заметка.