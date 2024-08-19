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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Что и требовалось доказать: Илон Маск заявил, что не дарил Tesla Cybertruck главе Чечни Рамзану Кадырову
Весьма нелепо со стороны последнего было делать вид, будто дело обстояло иначе.

На выходных глава Чечни Рамзан Кадыров похвастался тем, что в Грозный «от Илона Маска» прибыл электромобиль Tesla Cybertruck. Местные «кулибины» даже успели модифицировать электромобиль, добавив ему крупнокалиберный пулемёт. Хотя формулировка весьма расплывчатая, но многие решили, что данный Cybertruck — это подарок от Илона Маска Рамзану Кадырову.

Естественно, в реальности всё обстояло совсем иначе: по всей видимости, машина была ввезена в Чечню окольными путями в обход незаконных рестрикций («санкций»). За бюджетные это деньги произошло или же всё-таки нет, неясно. Ясно то, что никакого акта дарения не имело места: об этом заявил сегодня сам Илон Маск в ответе на соответствующий провокационный комментарий от одного из пользователей соцсети X (бывший Twitter).

Более того, Маска даже откровенно разозлил данный вопрос, и он посчитал задававшего его человека «тупым», ведь немыслимо, чтобы Маск дарил Cybertruck «российскому генералу». Также миллиардер не упустил возможность раскритиковать традиционные СМИ в разгоне фейков наподобие этого.

Что до Cybertruck, на котором катался Кадыров, то, по словам чеченского лидера, данный электромобиль с установленным на него пулемётом отправится в зону специальной военной операции. Насколько это странное (и это ещё очень мягко говоря) решение, учитывая уязвимость аккумуляторных батарей электрокаров к повреждениям, а также тот факт, что заряжать электромобили в зоне СВО попросту негде, пожалуй, очевидно. А выводы — зачем это, для чего, для кого — каждый для себя сделает самостоятельно.

#россия #украина #сша #боевые действия #tesla #илон маск #tesla cybertruck #чечня
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