Весьма нелепо со стороны последнего было делать вид, будто дело обстояло иначе.

На выходных глава Чечни Рамзан Кадыров похвастался тем, что в Грозный «от Илона Маска» прибыл электромобиль Tesla Cybertruck. Местные «кулибины» даже успели модифицировать электромобиль, добавив ему крупнокалиберный пулемёт. Хотя формулировка весьма расплывчатая, но многие решили, что данный Cybertruck — это подарок от Илона Маска Рамзану Кадырову.

Естественно, в реальности всё обстояло совсем иначе: по всей видимости, машина была ввезена в Чечню окольными путями в обход незаконных рестрикций («санкций»). За бюджетные это деньги произошло или же всё-таки нет, неясно. Ясно то, что никакого акта дарения не имело места: об этом заявил сегодня сам Илон Маск в ответе на соответствующий провокационный комментарий от одного из пользователей соцсети X (бывший Twitter).

Более того, Маска даже откровенно разозлил данный вопрос, и он посчитал задававшего его человека «тупым», ведь немыслимо, чтобы Маск дарил Cybertruck «российскому генералу». Также миллиардер не упустил возможность раскритиковать традиционные СМИ в разгоне фейков наподобие этого.

Что до Cybertruck, на котором катался Кадыров, то, по словам чеченского лидера, данный электромобиль с установленным на него пулемётом отправится в зону специальной военной операции. Насколько это странное (и это ещё очень мягко говоря) решение, учитывая уязвимость аккумуляторных батарей электрокаров к повреждениям, а также тот факт, что заряжать электромобили в зоне СВО попросту негде, пожалуй, очевидно. А выводы — зачем это, для чего, для кого — каждый для себя сделает самостоятельно.