Дело осталось за малым: установить «зарядники» на линии боевого соприкосновения... А пока — дешёвый номер.

К продукции компании Tesla в целом и к Cybertruck в особенности можно относиться сильно по-разному, но факт остаётся фактом: своими нелепыми идеями данная компания привлекает внимание. А если добавить к Tesla Cybertruck крупнокалиберный пулемёт и неординарную личность главы Чечни Рамзана Кадырова, то можно сварганить вполне себе достойный, пусть и бессмысленный, вирусный видеоролик.

Так, сегодня Кадыров заявил, что в Чечне получили «от уважаемого Илона Маска» (в реальности, конечно, Илон Маск об этом, вероятно, даже не знает) Tesla Cybertruck. Главе Чеченской республики машина понравилась, и особенно он отметил установленный чеченскими «Кулибиными» в задней части автомобиля крупнокалиберный пулемёт. По словам Кадырова, машина будет скоро отправлена в зону специальной военной операции, где сослужит бойцам хорошую службу.

Мы, откровенно говоря, не знаем, как и что тут комментировать. Отметим лишь, что Tesla Cybertruck — это электромобиль, а с зарядными станциями для электромобилей в зоне специальной военной операции, как бы это помягче выразиться, напряжёнка. Получается, что кроме как для цели создания странного видео вся эта конструкция не имеет никакого смысла.