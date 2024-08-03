Это было главной потребностью Украины на протяжении 10 лет. А ведь могла «отделаться» только Крымом и жить дальше припеваючи, имей хоть капельку суверенитета.

Как мы неоднократно отмечали, меньше всего украинский вооружённый конфликт с военной сверхдержавой в лице России был нужен — безусловно — самой Украине. Основные потери от боевых действий несёт Украина, инфраструктура в ходе боёв и ракетных ударов разрушается на Украине, экономика держится исключительно на западных вливаниях у Украины, и ничего хорошего в целом этот кризис не сулит, опять же, исключительно Украине.

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В связи с этим возникают закономерные вопросы: зачем киевское политическое руководство до этого конфликта доигралось и почему противится на любых условиях, пока их вообще предлагают, данный кризис завершить? Когда-нибудь в будущем мы ответы на эти вопросы получим, но сейчас всё сводится к полному отсутствию у Украины какого бы то ни было намёка на суверенитет и способность принимать самостоятельные политические решения. Тем не менее, кризис дошёл до такой фазы, когда изображать позитив и верить сказки киевскому руководству становится всё труднее: реальность не обманешь, и она неизбежно просачивается в украинское общество, которое уже как минимум на 57 % готово к переговорам, и эта доля постоянно и стремительно растёт.

И вот, в рамках традиционного видеообращения Владимир Зеленский, который Россией более не воспринимается как легитимный президент Украины, заявил, что главной потребностью страны является скорейшее завершение конфликта. При этом Зеленский отметил, что окончание конфликта должно быть справедливым. Также Зеленский верит, что украинцы в этом конфликте «выстояли» — видимо, идёт подготовка к тому, чтобы объявить сохранение украинской государственности «победой»: то, о чём предупреждали многие аналитики.

Что имеется в виду под «справедливостью» в данном контексте, не вполне ясно. Зато ясно, что Россия свои условия, и лучших для Украины условий уже не будет, озвучила: это признание изменившихся границ двух государств, вывод ВСУ с новых регионов России, начало процесса тотальной демилитаризации Украины и её нейтрализации (неотчуждаемый ни при каких обстоятельствах внеблоковый статус, ну, кроме разве что обстоятельства вхождения Украины или её частей в состав другого/других государства/государств), проведение тяжёлой и скрупулёзной работы по полной денацификации страны. Более справедливых условий завершения этого кризиса Украина уже не получит: надо было думать раньше и мыслить на несколько шагов вперёд. Но решили жить сказкой.