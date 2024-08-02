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Редакция
События в мире Михаил Андреев
57 % украинцев выступают за мирные переговоры с Россией
Полагаем, в реальности больше. Ведь альтернативный путь — путь в бездну.

Украинский кризис, до которого киевское политическое руководство своим бездействием и существованием в мире иллюзий довело страну, в первую и последнюю очередь невыгоден самой Украине. Именно Украина терпит колоссальный ущерб экономике, несёт львиную долю потерь на линии боевого соприкосновения, лишается энергосистемы, территорий, будущего и, в конце концов, государственности, кто бы как к ней не относился. Поэтому завершение конфликта, опять же, в первую и последнюю очередь необходимо самой Украине, причём как можно быстрее, ведь каждый день промедления — это ухудшение положения страны и всё менее выгодные для неё условия переговоров, которые в любом случае в конце концов обязательно состоятся.

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По всей видимости, основная часть населения Украины эту прописную истину тоже начала осознавать. Как пишут украинские СМИ и группы в социальных сетях, из опросов общественного мнения на Украине следует, что уже 57 % граждан страны согласны с тем, что пора вступать в переговорный мирный процесс с Россией. Для сравнения, минимальным данный показатель — 29 % — был в январе 2023 года после серии «побед» ВСУ, которые по факту были никакими не победами, а просто занятием территорий, которые ВС РФ и не намеревались удерживать любой ценой, а также после череды массированных ракетных ударов ВС РФ по украинской энергетике.

С тех пор доля украинцев, готовых увидеть представителей власти на переговорах с российской стороной, лишь стремительно растёт — примерно по 13 % в полгода. Проще говоря, если тенденция сохранится, то к началу 2025 года уже примерно 70 % украинцев будут выступать за переговоры с РФ. Если, конечно, текущий кризис не завершится раньше на условиях, которые российская сторона сочтёт для себя приемлемыми.

Не берёмся судить, с какой целью украинские издания публикуют эту статистику, но все события показывают, что украинский кризис движется к своему логическому завершению. И риторика официального Киева, и неопределённость с дальнейшей политической ситуацией в США, и глубочайший вызванный незаконными антироссийскими рестрикциями экономический кризис в Евросоюзе, и давление глобального Юга на признание Украиной и Западом объективной реальности. Всё это в конечном счёте приведёт к тому, что должно было случиться ещё в апреле 2022 года — политико-дипломатическому решению конфликта. Разве что теперь условия для Украины будут запредельно тяжёлыми. Впрочем, винить в этом украинцам кроме своего политического руководства больше некого: Россия этого кризиса не хотела, а когда он всё же стал неизбежен, желала как можно скорее его загасить.

#россия #украина #политика #боевые действия
3
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В Белом доме заявили, что обмен заключёнными с Россией не означает приближения к переговорам по Украине
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