Но судьба распорядилась иначе.

Вчера между Россией и рядом стран коллективного Запада, включая США, состоялся крупнейший, беспрецедентный обмен заключёнными, каких точно не было за всю новейшую историю российско-западных отношений и, скорее всего, не было даже за период Холодной войны. Что было в царские времена, сказать трудно, потому что в те времена столь широкой огласке подобные действия не предавались, так что пока будем характеризовать вчерашний обмен как один из (если не самый) крупнейших за всю историю российско-американских и в целом российско-западных отношений.

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При этом даже американские средства массовой информации успели раскритиковать этот обмен, клеймив его «неравнозначным». С этим, к слову, можно согласиться: Россия в рамках обмена вызволила из заточения профессиональных разведчиков и сотрудников специальных служб, США же получили нескольких представителей российской внесистемной оппозиции, тем самым напрямую на высшем уровне подтвердив, что российская внесистемная оппозиция — не более чем иностранные (в данном случае американские) агенты.

Впрочем, вскоре после исторического обмена в Белом доме прояснили, почему он оказался столь неравноценным. Как вы понимаете, работа по реализации обмена заключёнными на таком высоком уровне велась не один месяц и, возможно, даже не один год. И изначально в списке на вызволение со стороны США был указан российский политический блогер Алексей Навальный, которого западная пресса по недоразумению именует «лидером российской оппозиции», о чём в России, к слову, даже не знали. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, руководство США не успело — Навальный скончался в месте лишения свободы.

Зачем Соединённым Штатам нужны представители российской «оппозиции», вопрос, как вы понимаете, открытый. Но сам факт, по сути, признания Штатами, что все эти люди в России действуют/действовали отнюдь не самостоятельно, а являются не более чем агентами американского влияния, сам по себе крайне ценен.