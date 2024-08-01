Если не крупнейший вообще.

Несмотря на то, что отношения между Россией и коллективным Западом можно смело назвать худшими за всю их историю — такого обвала и отрыва Запада от реальности не было даже в самые напряжённые годы Холодной войны — но диалог между ними по ключевым вопросам всё же ведётся. Россия с одной стороны и США как лидер коллективного Запада с другой обмениваются информацией о работе вооружённых сил в горячих точках, дабы не произошла большая беда, а также ведут диалог на тему обмена заключёнными.

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Так, сегодня после крайне длительной и хорошо отрепетированной подготовки состоялся обмен заключёнными между Россией, США, Германией, Словенией и Норвегией.

В качестве территории, на которой производился обмен, была избрана Турция, занимающая, несмотря на своё членство в НАТО. Обмен произошёл, и в его рамках в Россию были возвращены граждане, обвинённые в шпионаже, киберпреступлениях и других противоправных действиях. Взамен Россия передала указанным странам их граждан, пойманных в РФ и обвинённым по таким же или аналогичным статьям.

Всего, по данным прессы, были обменены 26 человек, что является одним из крупнейших, если не крупнейшим обменом заключёнными за всю историю российско-западных отношений. Трудно сказать, что это значит, но одно точно: сегодня 26 семей снова будут счастливыми.