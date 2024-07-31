Дескать, нынешнее меры поддержки «оказались малоэффективными».

Российские производители радиоэлектроники обратились в Минпромторг с просьбой ускорить принятие закона, запрещающего госкомпаниям закупать импортную электронику. Соответствующее письмо было направлено в ведомство по итогам круглого стола «Локализация электроники в России: контроль производства и реализации отечественной продукции», который прошёл в Торгово-промышленной палате Санкт-Петербурга.

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Авторы инициативы, представляющие Ассоциацию предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга, указывают на то, что действующие меры поддержки отечественных производителей (ценовые преференции и минимальная обязательная доля российских товаров при госзакупках) оказались малоэффективными.

В настоящее время запрет на закупку импортной электроники действует только в рамках 44-ФЗ (закупки государственных и муниципальных организаций). Российские производители предлагают распространить его и на 223-ФЗ, который регулирует закупки госкомпаний и естественных монополий.

Соответствующий законопроект был разработан Минфином ещё в прошлом году. В феврале он был внесён в Госдуму, а в марте — принят в первом чтении. С тех пор документ, который, помимо прочего, предусматривает введение правила «второй лишний» (запрет на участие в госзакупках поставщиков иностранной продукции при наличии хотя бы одного предложения от российского производителя), остаётся без движения.

В Минцифры сообщили, что законопроект готовится ко второму чтению, однако сроки его рассмотрения пока не определены. Ожидается, что принятие нового закона усилит технологический суверенитет России и позволит российским компаниям занять доминирующее положение на внутреннем рынке. Однако некоторые эксперты опасаются, что запрет на импортную электронику приведёт к росту цен.